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Украинцам могут возместить январские потери за коммуналку - детали

В январе цены на коммунальные услуги резко возросли

сегодня, 10:50
Автор:

Кириєнко Анна

Спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что украинцам могут возместить январские потери за коммунальные услуги, цена на которые резко возросла. Об этом сообщает украинский деловой портал Эксперт.

Украинцам могут возместить январские потери за коммуналку - детали

Как получить компенсацию за дорогую коммуналку. Фото: politeka.net

На данный момент Верховная Рада Украины просит Кабмин быстрее наработать изменения, предусматривающие компенсацию за дорогую коммуналку. Дмитрий Разумков сообщает, что государство сможет возместить деньги украинцам в виде субсидий.

По словам спикера, Верховная Рада в случае необходимости готова внести изменения в законодательство и государственный бюджет, а также принимать постановления, чтобы исправить ситуацию.

Напомним, что с первых дней 2021-го года поставщики начали поднимать цену на газ, что вызвало возмущение во многих украинцев. Начиная с сегодняшнего дня граждане будут платить 6,99 гривны за кубометр газа. Изменять эту цену поставщики не смогут. Такая стоимость за газ продержится до завершения отопительного сезона или до завершения карантина.

По словам Дениса Шмыгаля, если бы в этот процесс не вмешались депутаты, цена в этом месяце за кубометр газа могла бы составить двенадцать гривен.

Напомним, что украинцы, преимущественно жители столицы, получили счета с десятками тысяч гривен за отопление. Многих граждан шокировали такие квитанции. Киевтеплоэнерго сообщил, почему в последнее время на платежках появились огромные цифры. О причинах и их преодоление читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что в Украине вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом подробнее читайте в нашем материале.


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Источник: http://expert.in.ua/novosti/0/146-ukraintsam-mogut-vozmestit-yanvarskie-poteri-za-kommunalku
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