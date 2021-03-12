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Главная Новости Бизнес ЖКХ Украинцы могут получить субсидию на съемное жилье - что для этого нужно
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Украинцы могут получить субсидию на съемное жилье - что для этого нужно

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что получить субсидию тем, кто арендует квартиру, нетрудно

сегодня, 08:40
Автор:

Кириєнко Анна

Украинцы имеют право получить субсидию не только, если являются собственниками жилья, но и в случае, если они арендуют квартиру или дом. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в интервью изданию "Факты".

Украинцы могут получить субсидию на съемное жилье - что для этого нужно

Субсидии в Украине: как получить государственную помощь арендаторам жилья. Фото: 24 канал

Однако для этого следует придерживаться одного условия — владелец дома и арендатор должны заключить официальный договор аренды. Тогда человек, который снимает квартиру и получает небольшой доход, может получить частичную компенсацию расходов на отопление.

"Арендаторы имеют право обратиться за назначением пособия по фактическому месту жительства, приложив договор аренды к заявлению и декларации", — подчеркнула Марина Лазебная.

Это изрядно облегчит жизнь студентов, квартиру которым арендуют родители, поскольку доходы учащейся молодежи — невысокие (стипендия). Поэтому студенты могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства.

Напомним, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко во время последней тематической межведомственной встречи заявил, что в Украине нужно создать единую цифровую систему для защиты потребителей жилищно-коммунальных услуг. Что это за система? Сможет ли она прижиться в Украине? Удастся ли власти ее полноценно реализовать? Какие могут быть минусы и плюсы такого нововведения? Ответы на эти вопросы читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил представителям нефтегазовой отрасли, профильных ассоциаций, органов местного самоуправления, ДФС, ДСНС, Нацполиции и других уполномоченных органов, активизировать деятельность рабочих групп и проведение совместных мероприятий для борьбы с нелегальным оборотом топлива в Украине. Реально ли привести в этой области порядок? Не выглядит ли это как вмешательство Кабмина в рыночные отношения? Или правительство идет правильным путем? Ответы ищите здесь.


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Источник: https://fakty.ua/370485-marina-lazebna-zvertatisya-za-zhitlovoyu-subsidiieyu-mozhna-i-potribno-v-bud-yakij-misyac-roku
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