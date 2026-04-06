В Раде поражены: сколько стоит электроэнергия в Украине и Европе

Стоимость электроэнергии в Украине значительно выше, чем в Европе.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Расценки на европейском рынке электроэнергии привел народный депутат Андрей Жупанин. По его словам, средняя цена на электроэнергию на рынке в сутки в Украине в марте снизилась по сравнению с февралем. Однако составила 7300 грн, это, по его словам, ориентировочно 149 евро МВт-ч без НДС, транспортировки и распределения.

"И я сравнил цены с тем, что в Европе происходит. И, честно говоря, был неприятно поражен, понимая все обстоятельства, в которых мы сейчас живем. Если сравнить эту цену с ценой, которая в европейских странах, с которыми мы часто конкурируем на разных сегментах европейских рынков, то у нас очень высокая цена на электроэнергию", — сообщил он.

По словам политика, в Испании, среднемесячная цена электроэнергии 30 евро МВт-час, в Румынии, Германии, Италии – 100 евро за МВт-час. Политик уточнил, что речь идет о цене без доставки и распределения.

"Люди сейчас жалуются на цену 4,32 грн за кВт-ч, но энергетики и определенные политики все время настаивают на так называемой рыночной цене. А если бы она была рыночная, это было бы и 8 грн, возможно, и 9 грн за кВт-ч. Пока что откладываем это максимально, но представьте себе, если бы была такая цена, то думаю, что потребление как-то уменьшилось бы”, — отметил политик.

Однако, по его словам, появилась бы энергетическая нищета населения.



