В Раде поражены: сколько стоит электроэнергия в Украине и Европе

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Стоимость электроэнергии в Украине значительно выше, чем в Европе.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Расценки на европейском рынке электроэнергии привел народный депутат Андрей Жупанин. По его словам, средняя цена на электроэнергию на рынке в сутки в Украине в марте снизилась по сравнению с февралем. Однако составила 7300 грн, это, по его словам, ориентировочно 149 евро МВт-ч без НДС, транспортировки и распределения.
По словам политика, в Испании, среднемесячная цена электроэнергии 30 евро МВт-час, в Румынии, Германии, Италии – 100 евро за МВт-час. Политик уточнил, что речь идет о цене без доставки и распределения.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Кучеренко рассказал о лучшем регуляторе потребления и назвал рыночную цену на электроэнергию. По его словам, лучший регулятор потребления – это цена.
"Люди сейчас жалуются на цену 4,32 грн за кВт-ч, но энергетики и определенные политики все время настаивают на так называемой рыночной цене. А если бы она была рыночная, это было бы и 8 грн, возможно, и 9 грн за кВт-ч. Пока что откладываем это максимально, но представьте себе, если бы была такая цена, то думаю, что потребление как-то уменьшилось бы”, — отметил политик.
Однако, по его словам, появилась бы энергетическая нищета населения.