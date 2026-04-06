У Раді вражені: скільки коштує електроенергія в Україні та Європі

Вартість електроенергії в Україні значно вища, порівняно з цінами в Європі.

Розцінки на європейському ринку електроенергії навів народний депутат Андрій Жупанин. За його словами, середня ціна на електроенергію на ринку на добу наперед в Україні в березні знизилася порівняно з лютим. Однак становила 7300 грн, це, за його словами, орієнтовно 149 євро МВт-год без ПДВ, транспортування і розподілу.

“І я порівняв ціни з тим, що в Європі відбувається. І, чесно кажучи, був неприємно вражений, розуміючи всі обставини, в яких ми зараз живемо. Якщо порівняти цю ціну з ціною, яка в європейських країнах, з якими часто ми конкуруємо на різних сегментах європейських ринків, то в нас дуже висока ціна на електроенергію”, — повідомив нардеп.

За словами політика, в Іспанії, середньомісячна ціна електроенергію 30 євро МВт-год, в Румунії, Німеччині, Італії — 100 євро за МВт-год. Політик уточнив, що йдеться про ціну без доставки та розподілу.

“Люди зараз скаржаться на ціну 4,32 грн за кВт-г, але енергетики і певні політики весь час наполягають на так званій ринковій ціні. А якби вона була ринкова, це було б і 8 грн, можливо, і 9 грн за кВт-г. Поки що відтерміновуємо це максимально, але уявіть собі, якби була така ціна, то думаю, що споживання якось би зменшилося”, — зазначив політик.

Однак, за його словами, з'явилася б енергетична бідність населення.



