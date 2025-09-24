Мужчина совершил одну ошибку с бачком унитаза: теперь он должен заплатить 173 000 гривен

В Тернополе житель многоэтажки столкнулся с огромным счетом за воду более чем на 173 тысячи гривен. Причиной этого стала невзрачная мелочь – неисправный смывной бачок унитаза, который месяцами непрерывно вытекал.

Мужчина задолжал за воду 173 тысяч гривен. Фото из открытых источников

Коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" сообщило, что история началась с жалоб жителей дома по улице Мира. Люди обратили внимание на значительный "небаланс" воды, когда разница между поступающим в дом объемом и тем, который фиксировали квартирные счетчики. Только в августе 2025 года этот показатель достиг 432 кубических метров.

Специалисты водоканала начали проверять квартиры, однако попасть в одну из них долго не удавалось. Хозяин не реагировал ни на звонки, ни на оставленные записки. При этом соседи слышали за стеной постоянный звук проточной воды. Чтобы убедиться в подозрениях, работники применили систему дистанционного заглушения канализации с камерой и подтвердили, что в квартире есть утечка.

"Ситуация требовала немедленного вмешательства специалистов. Благодаря содействию ЖЭКа и жильцов многоэтажки после длительных усилий водоканаловцы попали в квартиру абонента. И ужаснулись, потому что в унитазе из-за неисправного крана и сломанной смывной бачок была непрерывная и мощная утечка воды. Водица гаратала в унитазе, как небольшая струя фонтана", — говорится в сообщении "Тернопольводоканал".

В "Тернопольводоканале" отмечают, что постоянный шум унитаза, быстрое вращение счетчика и рост счетов должны насторожить мужчину, однако игнорирование этой проблемы обернулось для него долгом. По данным квартирного счетчика, утечка продолжалась настолько долго, что было потреблено более 4700 кубов воды. В итоге владельцу квартиры из-за такой ошибки насчитали более 173 тысяч гривен долга.

"Просим всех потребителей регулярно осматривать сантехнику и при малейших проблемах сразу обращаться к мастерам. Не стоит быть равнодушными даже к небольшим утечкам воды, например когда в унитазе льется тоненькая струйка. Ведь, во-первых, это ваши деньги, которые попадают в канализацию. А во-вторых — это абсолютно нерациональное использование самого ценного и невосстановимого ресурса Земли", — посоветовали в "Тернопольводоканал".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что долг за коммуналку в украинцы достиг более 106 млрд гривен.

Также "Комментарии" писали о том, как платить меньше за коммунальные услуги.