Мужчина совершил одну ошибку с бачком унитаза: теперь он должен заплатить 173 000 гривен

В Тернополе житель многоэтажки столкнулся с огромным счетом за воду более чем на 173 тысячи гривен. Причиной этого стала невзрачная мелочь – неисправный смывной бачок унитаза, который месяцами непрерывно вытекал.
Мужчина задолжал за воду 173 тысяч гривен.
Коммунальное предприятие "Тернопольводоканал" сообщило, что история началась с жалоб жителей дома по улице Мира. Люди обратили внимание на значительный "небаланс" воды, когда разница между поступающим в дом объемом и тем, который фиксировали квартирные счетчики. Только в августе 2025 года этот показатель достиг 432 кубических метров.
Специалисты водоканала начали проверять квартиры, однако попасть в одну из них долго не удавалось. Хозяин не реагировал ни на звонки, ни на оставленные записки. При этом соседи слышали за стеной постоянный звук проточной воды. Чтобы убедиться в подозрениях, работники применили систему дистанционного заглушения канализации с камерой и подтвердили, что в квартире есть утечка.
В "Тернопольводоканале" отмечают, что постоянный шум унитаза, быстрое вращение счетчика и рост счетов должны насторожить мужчину, однако игнорирование этой проблемы обернулось для него долгом. По данным квартирного счетчика, утечка продолжалась настолько долго, что было потреблено более 4700 кубов воды. В итоге владельцу квартиры из-за такой ошибки насчитали более 173 тысяч гривен долга.
