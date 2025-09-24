Чоловік зробив одну помилку з бачком унітаза: тепер він має заплатити 173 000 гривень

У Тернополі мешканець багатоповерхівки зіткнувся з величезним рахунком за воду на понад 173 тисячі гривень. Причиною цього стала непоказова дрібниця — несправний змивний бачок унітаза, який місяцями безперервно витікав.

Чоловік заборгував за воду 173 тисячі гривень. Фото з відкритих джерел

Комунальне підприємство "Тернопільводоканал" повідомило, що історія почалася зі скарг мешканців будинку на вулиці Миру. Люди звернули увагу на значний "небаланс" води, коли різниця між обсягом, що надходив у будинок, і тим, який фіксували квартирні лічильники. Лише у серпні 2025 року цей показник сягнув 432 кубічних метрів.

Фахівці водоканалу почали перевіряти квартири, однак потрапити до однієї з них довго не вдавалося. Господар не реагував ані на дзвінки, ані на залишені записки. При цьому сусіди чули за стіною постійний звук проточної води. Щоб переконатися у підозрах, працівники застосували систему дистанційного заглушення каналізації з камерою і вона підтвердила, що у квартирі є витік.

"Ситуація вимагала негайного втручання спеціалістів. Завдяки сприянню ЖЕКу і мешканців багатоповерхівки після тривалих зусиль водоканалівці втрапили в квартиру абонента. І вжахнулися, бо в унітазі через несправний кран і зламаний змивний бачок був безперервний і потужний витік води. Водиця гаратала в унітазі, наче невеличкий струмінь фонтану", — йдеться в повідомленні "Тернопільводоканал".

У "Тернопільводоканалі" зазначають, що постійний шум унітаза, швидке обертання лічильника та зростання рахунків мали би насторожити чоловіка, однак ігнорування цієї проблеми обернулося для нього боргом. За даними квартирного лічильника, витік тривав настільки довго, що було спожито понад 4700 кубів води. У підсумку власнику квартири через таку помилку нарахували понад 173 тисячі гривень боргу.

"Просимо всіх споживачів регулярно оглядати сантехніку і за найменших проблем одразу звертатися до майстрів. Не варто бути байдужими навіть до невеликих витоків води, як-от коли в унітазі ллється тонесенька цівка. Адже по-перше, це ваші гроші, які потрапляють у каналізацію. А по-друге — то абсолютно нераціональне використання найціннішого і невідновного ресурсу Землі", — порадили у "Тернопільводоканал".

