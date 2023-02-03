logo

BTC/USD

23437.15

ETH/USD

1643.73

LTC/USD

98.62

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес промышленность АН-225 Мрия появится в Microsoft Flight Simulator
commentss НОВОСТИ Все новости

АН-225 Мрия появится в Microsoft Flight Simulator

Самолет будет иметь логотип ANTONOV Company

сегодня, 12:07
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

"На самом деле, это мегановость! И с точки зрения идентичности, и с точки зрения денег", – написал политолог Сергей Быков в соцсети Facebook, пишут "Комментарии".

АН-225 Мрия появится в Microsoft Flight Simulator

Фото: Википедия



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Он обращает внимание на то, что Microsoft Flight Simulator – больше, чем просто игра.


"Это самый популярный в мире авиасимулятор с реалистичной физикой, который используют и для развлечений и для тренировок. В летных школах определенные экзамены у вас могут принимать на MSFS))), — пишет Быков. — С точки зрения продвижения украинского нарратива в мире, отечественный самолет (еще и самый большой в мире) помогает пользователям воспринимать Украину как состоятельное технологическое государство и это очень круто".


Плюс, вовлеченность и поддержка Украины, добавил политолог. По его словам, за возможность летать на Ан-225 в MSFS пользователи заплатят $19,99. Деньги пойдут компании "Антонов" для строительства настоящего самолета.


"Придирчивые читатели здесь заметят, что в MSFS можно было дозагрузить адд-он с Мечтой, но это были скорее полуфабрикаты. Microsoft и Антонов договорились, что официальный АН-225 Мечта появится в MSFS 27 февраля — в годовщину уничтожения рашистами самолета", — заметил Сергей Быков.


Ранее эксперты оценили идею главы Офиса президента Андрея Ермака о необходимости перезапустить оборонно-промышленный комплекс Европы, привлекая украинские предприятия. По мнению эксперта по международной экономике Александра Шныркова, это хорошая идея, ведь у нас уже есть заводы, производящие снаряды на территории стран ЕС. Есть украинская военная технология, позволяющая строить такие предприятия. У нас есть ученые, имеющие соответствующие разработки в военной сфере. У нас есть опыт: Украина была одним из главных оружейных экспортеров на мировой рынок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!