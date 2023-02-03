АН-225 Мрия появится в Microsoft Flight Simulator

"На самом деле, это мегановость! И с точки зрения идентичности, и с точки зрения денег", – написал политолог Сергей Быков в соцсети Facebook, пишут "Комментарии".

Фото: Википедия





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Он обращает внимание на то, что Microsoft Flight Simulator – больше, чем просто игра.





"Это самый популярный в мире авиасимулятор с реалистичной физикой, который используют и для развлечений и для тренировок. В летных школах определенные экзамены у вас могут принимать на MSFS))), — пишет Быков. — С точки зрения продвижения украинского нарратива в мире, отечественный самолет (еще и самый большой в мире) помогает пользователям воспринимать Украину как состоятельное технологическое государство и это очень круто".





Плюс, вовлеченность и поддержка Украины, добавил политолог. По его словам, за возможность летать на Ан-225 в MSFS пользователи заплатят $19,99. Деньги пойдут компании "Антонов" для строительства настоящего самолета.





"Придирчивые читатели здесь заметят, что в MSFS можно было дозагрузить адд-он с Мечтой, но это были скорее полуфабрикаты. Microsoft и Антонов договорились, что официальный АН-225 Мечта появится в MSFS 27 февраля — в годовщину уничтожения рашистами самолета", — заметил Сергей Быков.





Ранее эксперты оценили идею главы Офиса президента Андрея Ермака о необходимости перезапустить оборонно-промышленный комплекс Европы, привлекая украинские предприятия. По мнению эксперта по международной экономике Александра Шныркова, это хорошая идея, ведь у нас уже есть заводы, производящие снаряды на территории стран ЕС. Есть украинская военная технология, позволяющая строить такие предприятия. У нас есть ученые, имеющие соответствующие разработки в военной сфере. У нас есть опыт: Украина была одним из главных оружейных экспортеров на мировой рынок.