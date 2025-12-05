Цены падают, склады заполнены, экспорт буксует: что будет с украинским сливочным маслом

Украинские производители сливочного масла накопили рекордные запасы – на складах хранится около 10 тысяч тонн продукции. Продавать ее стало убыточно из-за резкого падения цен на мировом рынке и слабого внутреннего спроса.

Масло на складах простаивает месяцами — продавать его невыгодно

Об этом сообщает "Экономическая правда". Ситуация накалилась осенью: мировые котировки на молочные жиры упали на треть, а европейские цены не покрывают даже себестоимость украинского масла. Если летом тонна масла стоила более 8 тыс. евро, то уже в октябре – 5,5 тыс., при себестоимости производства в Украине – 6,5 тыс. евро. Это сделало экспорт экономически нецелесообразным.

Внутри страны тоже не сезон – спрос в сентябре-октябре традиционно слаб, а в этом году его дополнительно снизила покупательная несостоятельность населения. Многие заводы были вынуждены сократить или совсем остановить производство масла.

Масло дешевеет на полках

Вместо традиционного осеннего подорожания, масло в супермаркетах дешевеет. По данным Инфагро, оптовая цена на масло уже снизилась на 25–30%, а сети супермаркетов предлагают продукт с большими скидками — иногда даже по 99 грн за 180 г.

Эксперты прогнозируют, что удешевление может продолжаться: до конца 2025 года цены на полках снизятся еще на 30–35%. Для потребителей это хорошая новость – зима может стать сезоном самого дешевого масла за последние годы.

Впрочем, для производителей ситуация критическая. Замороженные оборотные средства, убыточный экспорт, падение внутреннего спроса и новый конкурент США, который заходит на рынок ЕС с более дешевой продукцией, все это может серьезно ударить по украинской молочной отрасли уже в начале 2026 года.

