Ціни падають, склади заповнені, експорт буксує: що буде з українським вершковим маслом

Українські виробники вершкового масла накопичили рекордні запаси — на складах зберігається близько 10 тисяч тонн продукції. Продавати її стало збитково через різке падіння цін на світовому ринку та слабкий внутрішній попит.

Масло на складах лежить місяцями — продавати його не вигідно

Про це повідомляє "Економічна правда". Ситуація загострилась восени: світові котирування на молочні жири впали на третину, а європейські ціни не покривають навіть собівартість українського масла. Якщо влітку тонна масла коштувала понад 8 тис. євро, то вже у жовтні — 5,5 тис., при собівартості виробництва в Україні — 6,5 тис. євро. Це зробило експорт економічно недоцільним.

Усередині країни теж не сезон — попит у вересні-жовтні традиційно слабкий, а цього року його додатково знизила купівельна неспроможність населення. Багато заводів були змушені скоротити або зовсім зупинити виробництво масла.

Масло дешевшає на полицях

Замість традиційного осіннього подорожчання масло в супермаркетах дешевшає. За даними "Інфагро", оптова ціна на масло вже знизилась на 25–30%, а мережі супермаркетів пропонують продукт з великими знижками — іноді навіть по 99 грн за 180 г.

Експерти прогнозують, що здешевлення може тривати: до кінця 2025 року ціни на полицях зменшаться ще на 30–35%. Для споживачів це гарна новина — зима може стати сезоном найдешевшого масла за останні роки.

Втім, для виробників ситуація критична. Заморожені обігові кошти, збитковий експорт, падіння внутрішнього попиту та новий конкурент — США, який заходить на ринок ЄС із дешевшою продукцією — все це може серйозно вдарити по українській молочній галузі вже на початку 2026 року.

