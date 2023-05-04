Напитки Pepsi и Coca-Cola могут исчезнуть из-за войны в Судане

Во время боевых действий в Судане погибли более 500 человек, а еще 4,5 тыс. были ранены. Однако война в Судане оказывает негативное влияние не только на местное население, но и на глобальный бизнес, в частности Pepsi и Coca-Cola. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Гумиарабик в Судане. Фото: Reuters

Для суданцев конфликт между двумя враждующими генералами угрожает их жизни и стабильности. Для большей части света это может означать уменьшение газированных напитков. Все дело в том, что Судан является крупнейшим в мире производителем и главным поставщиком гуммиарабика (пищевая добавка E414), смолы из дерева акации, используемой в газировке, конфетах и даже косметике. Около 70% мировых поставок этого вещества поступает из Судана.

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Война чревата производством и распространением этого ключевого ингредиента и может означать дефицит десятков повседневных продуктов.

"Для таких компаний как Pepsi и Coca-Cola они не могут существовать без гуммиарабика в своих рецептурах", — сказал директор по маркетингу компании Agrigum Дани Хаддадяка.

Именно Agrigum является одним из крупнейших мировых поставщиков, включая гуммиарабику. Директор другой компании-импортера Vijay Bros Джинеш Доши утверждает, что неизвестно, когда разрешится проблемная ситуация.

"Нашим поставщикам трудно обеспечить самое необходимое из-за конфликта. И покупатели, и продавцы не знают, когда все нормализуется", — говорит Джинеш Доши.

В настоящее время эксперты оценивают, что запасы крупных компаний, использующих гуммиарабик, иссякнут за 3-6 месяцев.

О важности гуммиарабика для промышленности свидетельствует тот факт, что это вещество было освобождено от санкций США против Судана с 1990-х годов.

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