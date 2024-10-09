SpaceX Илона Маска заказала трубы для ракет в прифронтовом Никополе

Американская аэрокосмическая компания SpaceX заказала специальные трубы у производителя бесшовных нержавеющих труб, никопольской компании "Сентравис". Труба украинского производителя будет использована для подачи топлива в ракеты, сообщила пресс-служба компании.

Фото: коллаж "Комментарии"

Это 28 тонн толстостенной трубы, способной выдерживать сверхбольшое давление и работать в условиях агрессивной среды. Подробности проекта, в котором будет использована продукция "Сентравис", SpaceX не разглашает. Однако есть вероятность, что трубы предназначены для подачи топлива в ракеты.

Нетипичный заказ выполнен менее чем за три месяца в Никополе – городе, ежедневно испытывающем российский террор.

Поставку "Сентравис" осуществила через американского дистрибьютора Allied Stainless Group Inc, который по заказу аэрокосмической компании собирает весь пакет необходимых материалов, рассказал Дмитрий Киселенко, менеджер по продажам Centravis Sales America.

По его словам, сам заказ от SpaceX нетипичен – бесшовную нержавеющую трубу подобного диаметра и характеристик серийно не производят.

Отметим, что Никопольщина страдает от вражеской агрессии гораздо больше, чем другие районы Днепропетровщины.

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Маск выступил на митинге Трампа: о чем заявил

Американский миллиардер Илон Маск ровно за месяц до выборов явился на митинг в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа. По словам генерального директора SpaceX и Tesla, именно лидер республиканцев может сохранить демократию в Соединенных Штатах.

5 октября Илон Маск принял участие на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, где на бывшего президента США было совершено покушение несколько месяцев назад. Маск во время своей речи раскритиковал действующего лидера американцев Джо Байдена и поддержал стоявшего рядом Трампа, который с улыбкой реагировал на слова миллиардера.