В ООО "Украинские химические технологии" отреагировали на вероятное сотрудничество с РФ: что заявили

Общество с ограниченной ответственностью "Украинские химические технологии ЛТД" (ООО "УХТ ЛТД") отреагировало на статью "Павел Бартковский — владелец ООО "Украинские химические технологии" и скандалы", опубликованную на портале "Комментарии".

Павел Бартковский и ООО "Украинские химические технологии". Фото портал "Комментарии"

В письме, подписанном генеральным директором компании Павлом Бартковским, частично подтверждается информация, изложенная в статье, однако с некоторыми уточнениями.

Относительно сотрудничества с "Вимм-Билль-Данн", в компании пояснили, что "Вимм-Билль-Данн Украина" является зарегистрированным украинским юридическим лицом (ЕГРПОУ 00445937) и налогоплательщиком в Украине.

"На момент нашего сотрудничества не существовало никаких прямых законодательных запретов для частного бизнеса на ведение хозяйственных отношений с данным контрагентом, поскольку он не находился под прямыми санкциями СНБО. Нет такого запрета и в настоящее время", — говорится в письме.

При этом в компании отметили, что ООО "УХТ ЛТД" по собственной инициативе полностью прекратило любое сотрудничество с ЧАО "Вимм-Билль-Данн Украина" еще в марте 2023 года. Информацию о сотрудничестве называют устаревшей и дискредитирующей компанию.

Сообщение о предполагаемом сговоре при участии в тендере для "Укрзализныци" рассматривают, как инсинуации. При этом, конечно, не подтвердив, но и не опровергнув ее. А замечание, что "возможно сторонам все же удалось договориться", считают прямой клеветой и безосновательным обвинением в коррупции и заговоре.

Что касается судебных дел, то в компании отметили, что это законные действия компании по защите своих прав и интеллектуальной собственности от недобросовестных действий бывших сотрудников.

Что касается административного правонарушения 2017 года, то в компании отметили, что был уплачен незначительный штраф. Фактически информацию подтвердили, однако называют ее манипуляцией, направленной на создание вроде бы ошибочного впечатления о систематических нарушениях со стороны компании.

Информацию о возможных "откатах" и "договоренностях", которые распространяются в сети интернет, в компании называют непроверенной и негативной.

"Нас безосновательно обвиняют в ведении бизнеса с компаниями, связанными с РФ, в сговоре на государственных тендерах и в использовании судебной системы для давления... Руководство и сотрудники ООО "Украинские химические технологии ЛТД" высоко ценят прозрачность и честность в бизнесе. Все тендерные процедуры происходят исключительно в рамках закона и прозрачной конкуренции. Судебные дела — цивилизованный метод защиты наших законных интересов от противоправных действий”, — говорится в письме компании.