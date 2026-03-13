В ООО "Украинские химические технологии" отреагировали на вероятное сотрудничество с РФ: что заявили

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Общество с ограниченной ответственностью "Украинские химические технологии ЛТД" (ООО "УХТ ЛТД") отреагировало на статью "Павел Бартковский — владелец ООО "Украинские химические технологии" и скандалы", опубликованную на портале "Комментарии".
Павел Бартковский и ООО "Украинские химические технологии". Фото портал "Комментарии"
В письме, подписанном генеральным директором компании Павлом Бартковским, частично подтверждается информация, изложенная в статье, однако с некоторыми уточнениями.
Относительно сотрудничества с "Вимм-Билль-Данн", в компании пояснили, что "Вимм-Билль-Данн Украина" является зарегистрированным украинским юридическим лицом (ЕГРПОУ 00445937) и налогоплательщиком в Украине.
При этом в компании отметили, что ООО "УХТ ЛТД" по собственной инициативе полностью прекратило любое сотрудничество с ЧАО "Вимм-Билль-Данн Украина" еще в марте 2023 года. Информацию о сотрудничестве называют устаревшей и дискредитирующей компанию.
Сообщение о предполагаемом сговоре при участии в тендере для "Укрзализныци" рассматривают, как инсинуации. При этом, конечно, не подтвердив, но и не опровергнув ее. А замечание, что "возможно сторонам все же удалось договориться", считают прямой клеветой и безосновательным обвинением в коррупции и заговоре.
Что касается судебных дел, то в компании отметили, что это законные действия компании по защите своих прав и интеллектуальной собственности от недобросовестных действий бывших сотрудников.
Что касается административного правонарушения 2017 года, то в компании отметили, что был уплачен незначительный штраф. Фактически информацию подтвердили, однако называют ее манипуляцией, направленной на создание вроде бы ошибочного впечатления о систематических нарушениях со стороны компании.
Информацию о возможных "откатах" и "договоренностях", которые распространяются в сети интернет, в компании называют непроверенной и негативной.