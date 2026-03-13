В ТОВ “Українські хімічні технології” відреагували на ймовірну співпрацю з РФ: що заявили

Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські хімічні технології ЛТД” (ТОВ “УХТ ЛТД”) відреагувало на статтю “Павло Бартковський — власник ТОВ “Українські хімічні технології” та скандали”, опубліковану на порталі “Коментарі”.

Павло Бартковський та ТОВ "Українські хімічні технології". Фото портал "Коментарі"

Загалом у листі, підписаному генеральним директором компанії Павлом Бартковським, частково підтверджується інформація, викладена у статті, однак з деякими уточненнями.

Щодо співпраці з “Вімм-Білль-Данн”, в компанії пояснили, що “Вімм-Білль-Данн Україна” є зареєстрованою українською юридичною особою (ЄДРПОУ 00445937) та платником податків в Україні.

“На момент нашої співпраці не існувало жодних прямих законодавчих заборон для приватного бізнесу на ведення господарських відносин з даним контрагентом, оскільки він не перебував під прямими санкціями РНБО. Немає такої заборони і на теперішній час”, — йдеться у листі.

При цьому в компанії наголосили, що ТОВ “УХТ ЛТД” за власною ініціативою повністю припинило будь-яку співпрацю з ПрАТ “Вімм-Білль-Данн Україна” ще в березні 2023 року. Інформацію про співпрацю називають застарілою та такою, яка дискредитує компанію.

Повідомлення про ймовірну змову під час участі в тендері для “Укрзалізниці” розглядають, як інсинуації. При цьому, звісно не підтвердивши, але й не спростувавши її. А зауваження, що “можливо сторонам все ж таки вдалося домовитися”, вважають прямим наклепом та безпідставним звинуваченням у корупції та змові.

Щодо судових справ, то у компанії зауважили, що це законні дії компанії по захисту своїх прав та інтелектуальної власності від недобросовісних дій колишніх співробітників.

Щодо адміністративного правопорушення 2017 року, то у компанії зазначили, що було сплачено незначний штраф. Фактично, інформацію підтвердили, однак називають її маніпуляцією, спрямованою на створення начебто хибного враження про систематичні порушення з боку компанії.

Інформацію про ймовірні “відкати” та “домовленості”, які поширюються в мережі інтернет, у компанії називають неперевіреною та негативною.

“Нас безпідставно звинувачують у веденні бізнесу з компаніями, пов'язаними з РФ, у змові на державних тендерах та у використанні судової системи для тиску… Керівництво та співробітники ТОВ “Українські хімічні технології ЛТД” високо цінують прозорість і чесність в бізнесі. Всі тендерні процедури відбуваються виключно в рамках закону та прозорої конкуренції. Судові справи є цивілізованим методом захисту наших законних інтересів від протиправних дій”, — йдеться у листі компанії.



