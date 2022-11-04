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Цены бьют рекорды: где сейчас самые дешевые и самые дорогие однокомнатные квартиры в Украине

Среди лидеров по росту цены на жилье - Закарпатская область

сегодня, 09:25
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Автор:

Кравцев Сергей

"Однушки" на первичном и вторичном рынке в Киеве и в целом по Украине продолжаются пользоваться спросом. Цены на них растут огромными темпами. Как передает издание "Комментарии", данные маркетплейса DOM.RIA показывают, что в октябре стоимость жилья в городах страны подпрыгнула вверх.

Цены бьют рекорды: где сейчас самые дешевые и самые дорогие однокомнатные квартиры в Украине

Квартиры. Фото: из открытых источников

Так, если вы собрались покупать однокомнатную квартиру в столице, то в среднем нужно рассчитывать, что стоимость за квадратный метр оставит 45 261 грн. Это на 37% больше, чем в прошлом году в октябре, и на 3% больше, чем в сентябре.

Война внесла свои коррективы. Потому, вслед за Киевом больше всего пользуются спросом, а, следовательно, и имеют самую большую цену квартиры в Закарпатской области. Цена за метр на конец октября в "однушке" в Закарпатской области – 37 331 грн. И это аж на 76% больше, чем в 2021 году.

В аутсайдерах спроса на жилье в Украине Сумская область. Здесь можно приобрести однокомнатную квартиру, отдав за один квадратный метр 16 318 грн, но и это на 13% больше по сравнению с прошлым годом.

Что касается аренды однокомнатных квартир, то средняя цена аренды "однушки" в столице примерно 23 740 грн. Еще в прошлом году "однушку" в Киеве можно было арендовать почти на 20% дешевле. Если же ориентироваться не только на столицу, а и рассматривать аренду в Киевской области, то можно найти хорошую однокомнатную квартиру со стоимостью 14 350 грн в месяц.

Рекордный рост аренды однокомнатных квартир во Львовской и Закарпатской областях. Во Львовской области за аренду нужно быть готовыми выложить 20 162 грн, что на 109,58% больше 2021 года. Примерно же столько в Закарпатской области. 

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Источник: https://dom.ria.com/uk/prodazha-domov/sumy/amp/?b2b&r_source=g_ads&r_medium=b2b_performance_max&r_campaign=search&r_options=paid&r_audience=ppc_sellers_realestate&gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZvFxMMgmPUNxsxXnxa6d83X72Si4sQS-Tbk6KttZW5hEVGYYMQ8XDxoCbbEQAv
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