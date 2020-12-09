Фото ТОП-5 дорог Украины, которым в этом году реально повезло

Язык
Coinspot 09.12.2020
BTC/USD
18200.72
ETH/USD
562.09
LTC/USD
76.19
НБУ 09.12.2020
USD/UAH
28.41
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
С нынешнего года
в "Укравтодоре" действует маршрутный принцип, когда отремонтированные дороги
составляют единые маршруты и каждая из них делается в рамках года вся от и до. Об
этом сообщил Юрий Голик в Facebook. Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Так, в ТОП-5 дорог "Укравтодора", сделанных в этом году, по протяженности, попали такие маршруты.
1. Киев — Харьков — Должанский. Голик говорит, что эту дорогу строили много лет и никак не могли сделать всю. В этом году сделано 216,5 км. В 2021 году планируют отремонтировать эту трассу всю от Харькова до Полтавы с расширением ее до четырех полос.
2. Мукачево — Ивано-Франковск — Львов. В порядок за год привели 136 км.
3. Станица-Луганская — Северодонецк. Именно по этому пути украинцы выезжают с временно оккупированной территории Луганской области. За три месяца дорожники отработали 112 км.
4. Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече. Итоги года — 112 км дороги, сшивающей четыре области — Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черновицкую.
5. Васильевка -Бердянск. Эта дорога в Запорожской области ведет к морю и в Бердянский морской порт. Так, сделано 112 км.
Как сообщал наш портал, программа "Большая стройка" должна была стать одним из самых прогрессивных проектов в истории независимой Украины. Что получилось на деле – разбирались "Комментарии". Мы разобрались, куда уходит дорожный фонд страны.
Напомним, 3926,3 км дорог было отремонтировано в 2020 году на общую сумму 81 млрд грн. Тогда как в 2019 году реконструировали только 846,97 км автодорог, на что было потрачено 25,1 млрд грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости