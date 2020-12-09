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Фото ТОП-5 дорог Украины, которым в этом году реально повезло

В Укравтодоре похвастались отремонтированными в этом году дорогами

сегодня, 15:04
Автор:

Таисия Ерохина

С нынешнего года в "Укравтодоре" действует маршрутный принцип, когда отремонтированные дороги составляют единые маршруты и каждая из них делается в рамках года вся от и до. Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

Фото ТОП-5 дорог Украины, которым в этом году реально повезло

Фото из открытых источников

Так, в ТОП-5 дорог "Укравтодора", сделанных в этом году, по протяженности, попали такие маршруты.

1. Киев — Харьков — Должанский. Голик говорит, что эту дорогу строили много лет и никак не могли сделать всю. В этом году сделано 216,5 км. В 2021 году планируют отремонтировать эту трассу всю от Харькова до Полтавы с расширением ее до четырех полос.

2. Мукачево — Ивано-Франковск — Львов. В порядок за год привели 136 км.

3. Станица-Луганская — Северодонецк. Именно по этому пути украинцы выезжают с временно оккупированной территории Луганской области. За три месяца дорожники отработали 112 км.

4. Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече. Итоги года — 112 км дороги, сшивающей четыре области — Волынскую, Ровенскую, Тернопольскую и Черновицкую.

5. Васильевка -Бердянск. Эта дорога в Запорожской области ведет к морю и в Бердянский морской порт. Так, сделано 112 км.

Фото ТОП-5 дорог Украины, которым в этом году реально повезло - фото 2
Фото ТОП-5 дорог Украины, которым в этом году реально повезло - фото 3
Фото ТОП-5 дорог Украины, которым в этом году реально повезло - фото 4
Фото ТОП-5 дорог Украины, которым в этом году реально повезло - фото 5
Фото ТОП-5 дорог Украины, которым в этом году реально повезло - фото 6

Как сообщал наш портал, программа "Большая стройка" должна была стать одним из самых прогрессивных проектов в истории независимой Украины. Что получилось на деле – разбирались "Комментарии". Мы разобрались, куда уходит дорожный фонд страны.

Напомним, 3926,3 км дорог было отремонтировано в 2020 году на общую сумму 81 млрд грн. Тогда как в 2019 году реконструировали только 846,97 км автодорог, на что было потрачено 25,1 млрд грн. 


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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/1833827260103479
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