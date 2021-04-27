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К достройке СП-2 присоединилось второе судно

Кроме баржи "Фортуна", укладку российского газопровода в водах Дании начало судно "Академик Черский"

27 апреля 2021, 15:48
Автор:

Елизавета Черных

Российский трубоукладчик "Академик Черский" приступил к достройке газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Об этом пишет "Корреспондент", ссылаясь на сообщение компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG. 

К достройке СП-2 присоединилось второе судно

К достройке СП-2 присоединилось второе судно - фото: Газпром

"После успешного прохождения морских испытаний судно "Академик Черский" сегодня приступило к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании", — говорится в сообщении.

Как известно, также над укладкой труб работает баржа "Фортуна". 

По состоянию на 1 апреля "Северный поток-2" был построен на 95%. Оставалось уложить 121 км труб. По словам вице-премьера Российской Федерации Александра Новака, газопровод будет достроен уже в 2021 году. 

Напомним, ранее интернет-издание "Комментарии" писало, какое будущее ждет газотранспортную систему Украины после достройки газопровода СП-2. Эксперты считают, что наибольшей интригой является то, как будет эксплуатироваться эта труба. Удастся ли оператору проекта, его участникам вывести строительство (частично или полностью) из-под действия газовой директивы, которая ограничивает возможность поставок со стороны Газпрома 50%.

Этот вопрос пока не разрешен, тут есть просвет для украинской ГТС. Но для этого нужно вырабатывать соответствующую стратегию, план эксплуатации нашей ГТС с учетом введения в строй СП-2 и увеличения транзита по Турецкому потоку (соответственно и существенное падение транзита через украинскую газотранспортную систему), а не пугать украинцев, что СП-2 — страшное оружие Кремля, после запуска которого начнется полномасштабная война на украинской земле. 


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Источник: https://korrespondent.net/business/companies/4352270-k-dostroike-sp-2-prysoedynylos-vtoroe-sudno
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