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Главная Новости Бизнес инфраструктура Как изменились цены на жилье в Украине за год: данные Госстата
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Как изменились цены на жилье в Украине за год: данные Госстата

Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры на вторичном рынке

сегодня, 16:27
Автор:

Елизавета Черных

В IV квартале 2020 года в сравнении с таким же периодом прошлого года стоимость квартир в Украине увеличилась в среднем на 8,4%. Больше других выросли в цене двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. Данную информацию обнародовала Государственная служба статистики. 

Как изменились цены на жилье в Украине за год: данные Госстата

Как изменились цены на жилье в Украине - фото из открытых источников

В ведомстве сообщили, что за год стоимость квартир на первичном рынке выросла на 6,1%, а на вторичном — на 9,7%. Так,  по информации ведомства, за год однокомнатные квартиры увеличились в цене на первичном рынке — на 7,2%, на вторичном — на 9,8%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке — на 4,5%, на вторичном — на 10,0%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке — на 7,7%, на вторичном — на 9,4%.

Напомним, что по данным Государственной службы статистики, в Украине подорожала аренда жилья — средняя плата за аренду однокомнатной квартиры возросла до трех тысяч гривен. Дороже всего аренда квартиры обойдется в Киеве, на втором месте по дороговизне съемного жилья оказалась Одесская область, а замыкает тройку городов с наиболее дорогой арендой Харьковская область. Известно, что ранее столица Украины попала в рейтинг городов мира с наиболее бурным ростом цен на недвижимость, в частности — на жилье. За прошлый год его  стоимость в Киеве выросла на 11%. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева. Украинская знаменитость Оля Полякова не стала скрывать от своих фанатов, что ее квартира — роскошные апартаменты в Киеве. Квартира певицы расположена на улице Институтской напротив Национального банка. 


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Источник: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/cit.htm
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