Как изменились цены на жилье в Украине за год: данные Госстата

В IV квартале 2020 года в сравнении с таким же периодом прошлого года стоимость квартир в Украине увеличилась в среднем на 8,4%. Больше других выросли в цене двухкомнатные квартиры на вторичном рынке. Данную информацию обнародовала Государственная служба статистики.

Как изменились цены на жилье в Украине - фото из открытых источников

В ведомстве сообщили, что за год стоимость квартир на первичном рынке выросла на 6,1%, а на вторичном — на 9,7%. Так, по информации ведомства, за год однокомнатные квартиры увеличились в цене на первичном рынке — на 7,2%, на вторичном — на 9,8%, двухкомнатные квартиры на первичном рынке — на 4,5%, на вторичном — на 10,0%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке — на 7,7%, на вторичном — на 9,4%.

Напомним, что по данным Государственной службы статистики, в Украине подорожала аренда жилья — средняя плата за аренду однокомнатной квартиры возросла до трех тысяч гривен. Дороже всего аренда квартиры обойдется в Киеве, на втором месте по дороговизне съемного жилья оказалась Одесская область, а замыкает тройку городов с наиболее дорогой арендой Харьковская область. Известно, что ранее столица Украины попала в рейтинг городов мира с наиболее бурным ростом цен на недвижимость, в частности — на жилье. За прошлый год его стоимость в Киеве выросла на 11%.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как выглядит квартира Оли Поляковой в центре Киева. Украинская знаменитость Оля Полякова не стала скрывать от своих фанатов, что ее квартира — роскошные апартаменты в Киеве. Квартира певицы расположена на улице Институтской напротив Национального банка.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!