Какой эффект окажет локализация, и есть ли в законе лазейки для лоббизма: что говорят эксперты

Новый пассажирский дизель-поезд ДПКР-3, фото Крюковского вагоностроительного завода

16 декабря Верховная Рада одобрила в целом законопроект о локализации, устанавливающий требование наличия украинской составляющей в импортном товаре, купленном за государственные или коммунальные средства. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии", действительно ли локализация поможет развитию украинской промышленности.

Закон простимулирует локализироваться в Украине основных поставщиков – из Китая, Турции, Беларуси, Кореи

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Денис Красников уверен, что принятие закона о локализации будет способствовать не только переносу технологических производственных бизнесов в Украину, но и внедрению новейших технологий машиностроения в нашей стране.

"Ежегодно государственные заказчики тратят до около 600 млрд грн, из которых 250 млрд отправлялись за рубеж как оплата импортных товаров, работ и услуг. В соответствии с законом, в ряде отраслей будет повышаться требование к локализации – с 10% до 40% на протяжении нескольких лет. Соответственно, эти средства могут остаться в Украине", – поясняет Денис Красников.

Он акцентирует внимание, что Украина имеет ряд обязательств как член Соглашения о госзакупках. А потому эти требования не будут распространяться на страны ЕС, США и некоторые другие.

"Именно с таким предложением я выступил около полугода назад с целью разблокирования процесса принятия закона. Но на долю этих стран приходится лишь 20% заказов, – подчеркивает Денис Красников. – Не думаю, что такое исключение сильно затормозит локализацию машиностроительного производства, так как основных поставщиков – из Китая, Турции, Беларуси, Кореи и других стран – простимулирует локализироваться в Украине".

Кроме того, продолжает эксперт, новые предприятия будут производить новую, современную продукцию и имеют шанс повысить и экспортный потенциал Украины для поставки на близлежащие зарубежные рынки.

"Риском для долгих инвестиций, несомненно, остаётся нестабильная геополитическая ситуация и опасные сценарии развития конфликта с Россией, – уверен Денис Красников. – Уже сейчас мы наблюдаем запросы на локализацию производства ближе к нашим западным границам – как с точки зрения безопасности, так и в ракурсе ориентированности на будущие поставки в ЕС".

Принятие одного закона явно не достаточно для развития нашей промышленности

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает плюсом то, что закон о локализации вообще принят. Но тут, по его словам, как в пословице – хорошо, да мало.

"Меня смущает очень низкий старт локализации – с 10%, с добавлением каждый год по 5% (до достижения 40%). То есть, иностранные компании могут разместить тут отверточное или упаковочное производство. Завести сюда иностранный товар, упаковать, расфасовать или, если говорим о машиностроении, просто прикрутить колеса – и это будут те же 10%. В общем, первый год вообще не даст эффекта. Далее идет очень медленное наращивание кумулятивного эффекта. И даже если достигаем максимального размера в 40% локализации – это тоже мало", – подчеркивает эксперт.

По его словам, с помощью различных манипулятивных действий можно показывать процент, который не будет таковым по сути. Накручивать его какими-то маркетинговыми действиями.

"Яркий пример – американские локомотивы, которые мы покупали у "Дженерал Электрик". Они имели локализацию – по бумагам – порядка 20%. При этом были практически полностью сделаны в США. И когда я спрашивал у специалистов "Укрзализныци", откуда взялась такая локализация, они пожимали плечами. И говорили, что, наверное, краска дорогая, имея в виду, что локомотивы были перекрашены в брендовые цвета УЗ", – рассказывает Алексей Кущ.

Философия закона правильна, но этого явно не достаточно для развития нашей промышленности, считает он.

"Не понравилось мне и то, что Кабмин получил возможность снижать уровень локализации на 5% и наращивать на 10% по отдельным группам товаров. Так появляется инструмент для лоббизма и коррупции. К примеру, уровень локализации могут повысить для отрасли, хозяева которой политически корректны по отношению к действующей власти. Или сумеют занести нужную "корзиночку с фруктами" в Кабмин. А другой отрасли, хозяева которой, условно говоря, поддерживают оппозиционные партии, могут столкнуться с понижением уровня локализации, – поясняет Алексей Кущ. – Ну и мы понимаем, что если борьба за возрождение украинской промышленности ограничиться только этим законом – это крайне маленький эффект, который быстро будет минимизирован колоссальными конкурентными преимуществами внешних игроков. Особенно с учетом того, что мы входим во временной трек с колоссальным ростом цен на энергоресурсы. И выживать будут немногие отрасли и не в многих странах. Те государства, которые имеют доступ к дешевым энергоресурсам, получат огромное преимущество".

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