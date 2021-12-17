Какой эффект окажет локализация, и есть ли в законе лазейки для лоббизма: что говорят эксперты

Новый пассажирский дизель-поезд ДПКР-3, фото Крюковского вагоностроительного завода
16 декабря Верховная Рада одобрила в целом
законопроект о локализации, устанавливающий требование наличия украинской
составляющей в импортном товаре, купленном за государственные или коммунальные
средства. Эксперты проанализировали для издания
"Комментарии", действительно ли локализация поможет развитию украинской
промышленности.
Закон простимулирует локализироваться в Украине основных поставщиков – из Китая, Турции, Беларуси, Кореи
Вице-президент Украинского союза
промышленников и предпринимателей Денис Красников уверен, что принятие закона о
локализации будет способствовать не только переносу технологических
производственных бизнесов в Украину, но и внедрению новейших технологий
машиностроения в нашей стране.
"Ежегодно государственные заказчики тратят до
около 600 млрд грн, из которых 250 млрд отправлялись за рубеж как оплата
импортных товаров, работ и услуг. В соответствии с законом, в ряде отраслей
будет повышаться требование к локализации – с 10% до 40% на протяжении
нескольких лет. Соответственно, эти средства могут остаться в Украине", –
поясняет Денис Красников.
Он акцентирует внимание, что Украина имеет ряд
обязательств как член Соглашения о госзакупках. А потому эти требования не
будут распространяться на страны ЕС, США и некоторые другие.
"Именно с таким предложением я выступил около
полугода назад с целью разблокирования процесса принятия закона. Но на долю
этих стран приходится лишь 20% заказов, – подчеркивает Денис Красников. – Не
думаю, что такое исключение сильно затормозит локализацию машиностроительного
производства, так как основных поставщиков – из Китая, Турции, Беларуси, Кореи
и других стран – простимулирует локализироваться в Украине".
Кроме того, продолжает эксперт, новые
предприятия будут производить новую, современную продукцию и имеют шанс
повысить и экспортный потенциал Украины для поставки на близлежащие зарубежные
рынки.
"Риском для долгих инвестиций, несомненно,
остаётся нестабильная геополитическая ситуация и опасные сценарии развития
конфликта с Россией, – уверен Денис Красников. – Уже сейчас мы наблюдаем
запросы на локализацию производства ближе к нашим западным границам – как с
точки зрения безопасности, так и в ракурсе ориентированности на будущие
поставки в ЕС".
Принятие одного закона явно не
достаточно для развития нашей промышленности
Финансовый
эксперт, экономист Алексей Кущ считает плюсом то, что
закон о локализации вообще принят. Но тут, по его словам, как в пословице –
хорошо, да мало.
"Меня смущает очень низкий старт локализации –
с 10%, с добавлением каждый год по 5% (до достижения 40%). То есть, иностранные
компании могут разместить тут отверточное или упаковочное производство. Завести
сюда иностранный товар, упаковать, расфасовать или, если говорим о
машиностроении, просто прикрутить колеса – и это будут те же 10%. В общем,
первый год вообще не даст эффекта. Далее идет очень медленное наращивание
кумулятивного эффекта. И даже если достигаем максимального размера в 40%
локализации – это тоже мало", – подчеркивает эксперт.
По его словам, с помощью различных манипулятивных
действий можно показывать процент, который не будет таковым по сути.
Накручивать его какими-то маркетинговыми действиями.
"Яркий пример – американские локомотивы,
которые мы покупали у "Дженерал Электрик". Они имели локализацию – по бумагам –
порядка 20%. При этом были практически полностью сделаны в США. И когда я
спрашивал у специалистов "Укрзализныци", откуда взялась такая локализация, они
пожимали плечами. И говорили, что, наверное, краска дорогая, имея в виду, что
локомотивы были перекрашены в брендовые цвета УЗ", – рассказывает Алексей Кущ.
Философия закона правильна, но этого явно не
достаточно для развития нашей промышленности, считает он.
"Не понравилось мне и то, что Кабмин получил
возможность снижать уровень локализации на 5% и наращивать на 10% по отдельным
группам товаров. Так появляется инструмент для лоббизма и коррупции. К примеру,
уровень локализации могут повысить для отрасли, хозяева которой политически
корректны по отношению к действующей власти. Или сумеют занести нужную
"корзиночку с фруктами" в Кабмин. А другой отрасли, хозяева которой, условно
говоря, поддерживают оппозиционные партии, могут столкнуться с понижением
уровня локализации, – поясняет Алексей Кущ. – Ну и мы понимаем, что если борьба
за возрождение украинской промышленности ограничиться только этим законом – это
крайне маленький эффект, который быстро будет минимизирован колоссальными
конкурентными преимуществами внешних игроков. Особенно с учетом того, что мы
входим во временной трек с колоссальным ростом цен на энергоресурсы. И выживать
будут немногие отрасли и не в многих странах. Те государства, которые имеют
доступ к дешевым энергоресурсам, получат огромное преимущество".
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, появится ли в Украине цивилизованный рынок азартных игр.
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