Минюст «завернул» приказ Мининфраструктуры о запрете на ввоз подержанных вагонов из РФ - СМИ назвали причину

Издание "Дело" сообщает, что Министерство юстиции не согласовало приказ Мининфраструктуры об ограничении сроков эксплуатации вагонов. По данным издания, так могут лоббировать интересы различных групп, которые ввозят такой подержанный подвижной состав на территорию Украины.

Ввоз подержанных вагонов из России. Фото из открытых источников





Сообщается, что длительные переговоры участников рынка с регулятором и "УЗ" привели к появлению вначале полного прямого запрета на ввоз вагонов со стороны Кабмина, а затем — к проекту приказа Мининфраструктуры "Об утверждении порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", где расписаны граничные сроки эксплуатации для разных типов вагонов. Кроме того, документом установлены правила проведения капремонтов — их должны проводить вагоноремонтные предприятия Украины.





Агентство "РБК-Украина" сообщило, что Минюст вернул приказ Мининфраструктуры и этот документ должен быть отменен.





"Дело" отмечает, что если ведомство Александра Кубракова все еще хочет решить проблему, то проект документа нужно разрабатывать заново и снова согласовывать его со всеми заинтересованными сторонами.





В материале издания сообщается, что такое положение дел сводит к нулю все договоренности и компромиссы, достигнутые на рынке.





В окружении министра утверждают, что, по данным "Дела", он таким образом может попытаться вступить в переговоры о корректировании документа в интересах крупных промышленных групп.





Как пишет "Дело", они являются крупнейшими грузоотправителями и больше всего заинтересованы в наличии на рынке дешевых вагонов независимо от их возраста, опасности эксплуатации и разрушительного влияния на инфраструктуру.





Интересы этих отправителей пересекаются с интересами владельцев таких вагонов, говорится в материале издания. Кроме "УЗ", по данным портала "Цензор. Нет", это также структуры компаний Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Андрея Веревского.





В статье "Дела" сообщается, что наиболее скандальным стал ввоз вагонов якобы в обход прямого запрета Кабмина компанией ООО "Альфара", к которой может иметь отношение один из членов набсовета "Укрзализныци" Адомас Аудицкас.





По данным "Апострофа", одним из бенефициаров "Альфары" в момент ввоза более 1900 вагонов из России летом 2020 года был Дариус Закараускас, который в Украине также представляет интересы группы BGS литовского бизнесмена Гедеминаса Жемялиса.





В апреле 2021 года Госбюро расследований и Нацполиция проводили обыски в "Укрзализныце", ряде компаний, которые могли быть причастны к поставкам подержанных вагонов из России. В перечне компаний — "Альфара", "Пиеспи капитал", "БГС Рейл". Обыски проводили и в офисе у Адомаса Аудицкаса. Следователи подозревают, что он мог сыграть ключевую роль.

Как сообщает "Дело", глава Минюста Денис Малюська якобы мог блокировать приказ по ряду причин: "приглашение к переговорам" всех заинтересованных сторон; желание угодить кому-либо конкретному из пула бенефициаров: металлургам, зерновикам, международным ассоциациям; попытка помочь "друзьям-реформаторам", близким к делу "Альфары".

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