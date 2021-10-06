Может ли Airbus "поглотить" ГП "Антонов"

В Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что между государственным предприятием "Антонов" и аэрокосмическим концерном Airbus из Франции прошли переговоры о совместных перевозках грузов самолетами и совместном производстве самолетов, которые используют для ликвидации пожаров. Об этом сообщает Defence юа.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков, фото Facebook

"Этим летом Министерство начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по оптимальной модели создания Национального авиаперевозчика. Сейчас мы во второй фазе проекта, до конца года готовим презентацию результатов и решения правительства", — говорит министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Однако есть вариант, что национальный авиаперевозчик будет уже сотрудничать с компанией Airbus, которая "подчинит" себе украинское государственное предприятие "Антонов", производящее самолеты и обеспечивающее отрасль авиации отечественным воздушным транспортом.

Хотя деталей о сотрудничестве между этими предприятиями не сообщается и, наверное, и соответствующих проектов еще не подготовили, а есть только устные разговоры в этом направлении, ведь министр ничего конкретного не сказал.

Также предполагается, что в Украине будут использовать пассажирские самолеты модели А220-300. Пока есть только догадки, но известно, что транспортные самолеты Airbus будут использоваться для нужд военных. Хотя транспортные воздушные суда раньше поставляло для армии ГП "Антонов".

Отметим, что вопросами авиационной промышленности занимается Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а не Министерство инфраструктуры.



Как сообщал портал "Комментарии", Гайтана пожаловалась на нечеловеческие условия в украинском самолете. Певица пожаловалась на авиаперевозчика Windrose, поскольку в самолете, которым она летела из Киева в Херсон, нечем было дышать через выхлопных газов.





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