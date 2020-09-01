Отели хотят обязать принимать для проживания домашних любимцев

Учреждения гостиничного бизнеса в Украине хотят обязать размещать домашних животных в одном номере с их хозяевами. Об этом пишет интернет-издание "Закон и бизнес".

В сообщении говорится, что соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О туризме" подан на рассмотрение в Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики. В проекте закона идет речь об изменении списка гостиничных услуг, предоставляемых гостям, которые изъявили желание проживать в учреждении с домашним любимцем.

Фото из открытых источников

Авторы законопроекта утверждают, что в Украине проблематично найти порядочный отель для домашних животных из-за ограниченной и несовершенной инфраструктуры таких учреждений.

В то же время, в других странах Европы широко распространена практика размещения домашних любимцев в номерах их хозяев. При этом в отелях имеется специальное меню для животных и площадки для выгула. Также в сообщении говорится, что есть два условия для заселения питомца в номер – это необходимость уведомления администрации отеля о домашнем любимце при бронировании номера и предоставление ветеринарных документов с отметкой о вакцинации против бешенства таких животных.

Если законопроект найдет поддержку в Раде, на подготовку к приему "лохматых" гостей учреждениям гостиничной инфраструктуры дадут три месяца.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые рассказали, какие животные вымрут до конца века.

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