Отели хотят обязать принимать для проживания домашних любимцев

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Дмитрий Симоненко
Учреждения гостиничного бизнеса в Украине хотят обязать
размещать домашних животных в одном номере с их хозяевами. Об этом пишет интернет-издание
"Закон и бизнес".
В сообщении говорится, что соответствующий
законопроект "О внесении изменений в статью 22 Закона Украины "О туризме"
подан
на рассмотрение в Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной
политики. В проекте закона идет речь об изменении списка гостиничных услуг, предоставляемых
гостям, которые изъявили желание проживать в учреждении с домашним любимцем.
Фото из открытых источников
Авторы законопроекта утверждают, что в Украине
проблематично найти порядочный отель для домашних животных из-за ограниченной и
несовершенной инфраструктуры таких учреждений.
В то же время, в других странах Европы широко
распространена практика размещения домашних любимцев в номерах их хозяев. При этом в отелях имеется специальное меню для
животных и площадки для выгула. Также в сообщении говорится, что есть два условия
для заселения питомца в номер – это необходимость уведомления администрации
отеля о домашнем любимце при бронировании номера и предоставление ветеринарных
документов с отметкой о вакцинации против бешенства таких животных.
Если законопроект найдет поддержку в Раде, на
подготовку к приему "лохматых" гостей учреждениям гостиничной инфраструктуры
дадут три месяца.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые рассказали, какие животные вымрут до конца века.
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