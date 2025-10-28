Почему РФ бьет по газовой инфраструктуре: сколько газа не хватает Украине на зиму

В октябре Россия массированно била по газовой инфраструктуре Украины. В частности, в ночь на 15 октября была атакована одна из ТЭЦ НАК "Нафтогаз Украины". А в эту ночь седьмой раз РФ атаковала газовую инфраструктуру на Полтавщине – повреждены объекты добычи. Какая цель у врага? Сколько газа не хватает Украине на зиму? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары РФ по газовой инфраструктуре

Украина не упадет, мы многому научились за одиннадцать лет войны

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игорь Черкашин отметил, что цель врага ясна – создать хаос в энергообеспечении населения и экономики в отопительный период. Как следствие, сформировать предпосылки массового недовольства властью и спровоцировать акции народного возмущения.

"В условиях войны это должно снизить поддержку Сил обороны Украины, как внутри страны, так и от стран союзников. Кроме того, такой алгоритм показывает ничтожный аргумент об "освобождении". Налицо обычное для классической модели фашизма поведение по тотальному уничтожению неугодных народов и государств. Эта практика разрушения экономики Украины была начата еще в 2014 году. Украина была все годы независимости экономическим конкурентом на международных рынках. Под эгидой борьбы с "нацизмом" в Украине расправились с конкурентами и создали возможность вывоза человеческого потенциала в депрессивные регионы России с оккупированных территорий Украины", – отметил эксперт.

Что касается того, хватит ли газа на зиму, то Игорь Черкашин говорит, что это слишком многогранный вопрос, начиная с реальных объемов наличия, объемов потребления, управления потреблением, сознанием потребителей и заканчивая климатическими условиями зимой.

"Одно можно сказать точно, что Украина не упадет, мы многому научились за одиннадцать лет войны", – констатировал эксперт.

У Украины достаточно газа для нормального прохождения отопительного сезона

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев так прокомментировал ситуацию:

"Россиянам очень хочется лишить Украину возможности снабжать потребителей электрической и тепловой энергией. Что касается ударов по газовой инфраструктуре, то враг хочет создать проблемы для украинцев в приготовлении пищи, если говорить о бытовых потребителях".

При этом собеседник портала "Комментарии" отмечает, что он не разделяет мнение, которое уже представляется в открытом доступе, что якобы после ударов РФ Украина потеряла 60% добычи газа. По словам эксперта, на самом деле это не соответствует действительности.

"Конечно, повреждения после каждой атаки есть, но они не столь существенны и объекты можно отремонтировать и в конце концов запустить. Если говорить об этих 60%, то это в моменте, когда после удара оператор газотранспортной системы Украины прекращает транспортировку газа, перекрывает определенные участки газопроводов для того, чтобы определить уровень проблем на тех или иных объектах", – отметил эксперт.

Геннадий Рябцев продолжает, если говорить о заполнении газовых хранилищ, то он не сказал бы, что были существенные отклонения от графиков закачки. Они были, но продолжались всего несколько дней. Поэтому добыча осуществляется, она не уничтожена. Энергетики работают. Ресурсы и резервы для того, чтобы обеспечить достаточно быстрые ремонты.

"План закачки газа в подземные газохранилища выполнен. Есть те объемы, которые установлены Кабмином даже до 1 ноября этого года. То есть 13,2 миллиарда кубометров газа есть. Конечно, из этого объема можно будет изъять только 8,5 млрд. И на это нужно обращать внимание. Потому что все остальное – это газ длительного хранения или буферный газ. Если говорить об уменьшении рисков, то для того, чтобы обезопасить себя от возможных перерывов в добыче газа после очередной атаки или проблем, связанных с низкими температурами зимой, было принято решение о дополнительных объемах закачки газа, которые должны составлять треть от того, что было закуплено за импортом. По импорту было закуплено 4,6 млрд кубометров газа. Так треть от 4,6 – это 1.4 млрд кубометров, которые нужно приобрести. Ресурс этот на рынке есть. Его можно получить. Единственное, что нужно – это скорее найти средства для того, чтобы эту закупку провести. Как можно скорее нужно, потому что чем дальше туда в зиму, тем выше будут закупочные цены на газ, потому что он является сезонным товаром. Президент Зеленский уже сказал, что есть 70% от нужной суммы. Это, в частности, средства Европейского инвестиционного банка в рамках кредитного соглашения с Нафтогазом Украины. Плюс средства правительства Норвегии, которые будут переданы опять же для формирования страхового запаса газа. Плюс возможности кредитов отечественных банков, потому что есть две кредитные линии от двух банков на 4,7 млрд. грн. Есть надежда, что они будут расширены или продлены", – отметил Геннадий Рябцев.

Подытоживая эксперт подчеркнул, что этих 13,2 млрд кубометров газа вполне достаточно для нормального прохождения отопительного сезона при средних температурах воздуха, как в прошлом году, но все равно учитывая наносимые удары, стоит иметь дополнительно страховой запас.

