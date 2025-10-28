Чому РФ б’є по газовій інфраструктурі: скільки газу бракує Україні на зиму

Протягом жовтня Росія масовано била по газовій інфраструктурі України. Зокрема у ніч на 15 жовтня було атаковано одну з ТЕЦ НАК "Нафтогаз України". А цієї ночі сьомий раз РФ атакувала газову інфраструктуру на Полтавщині – пошкоджені об'єкти видобутку. Яка ціль у ворога? Скільки газу бракує Україні на зиму? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Удари РФ по газовій інфраструктурі

Україна не впаде, ми багато чого навчилися за одинадцять років війни

Глава Експертної платформи з енергоефективності (Expert Platform for Energy Efficiency) Ігор Черкашин зазначив, що ціль ворога зрозуміла – створити хаос в енергозабезпеченні населення та економіки в опалювальний період. Як наслідок, сформувати передумови для масового невдоволення владою та спровокувати акції народного обурення.

"В умовах війни це має знизити підтримку Сил оборони України, як усередині країни, так і від країн союзників. Крім того, такий алгоритм показує нікчемний аргумент про "звільнення". У наявності звичайна для класичної моделі фашизму поведінка з тотального знищення неугодних народів і держав. Ця практика руйнування економіки України була започаткована ще у 2014 році. Україна була усі роки незалежності економічним конкурентом на міжнародних ринках. Під егідою боротьби з "нацизмом" в Україні розправилися з конкурентами та створили можливість вивезення людського потенціалу в депресивні регіони Росії з окупованих територій України", – зазначив експерт.

Щодо того, чи вистачить газу на зиму, то Ігор Черкашин говорить, що це надто багатогранне питання, починаючи з реальних обсягів наявності, обсягів споживання, управління споживанням, свідомістю споживачів та закінчуючи кліматичними умовами взимку.

"Одне можна сказати точно, що Україна не впаде, ми багато чого навчилися за одинадцять років війни", – констатував експерт.

В України достатньо газу для нормального проходження опалювального сезону

Фахівець з держполітики у паливно-енергетичному комплексі, доктор наук з державного управління Геннадій Рябцев так прокоментував ситуацію:

"Росіянам дуже кортить позбавити Україну можливості забезпечувати споживачів електричною та тепловою енергією. Що стосується ударів по газовій інфраструктурі, то тут ворог хоче створити проблеми для українців у приготуванні їжі, якщо говорити про побутових споживачів".

При цьому співрозмовник порталу "Коментарі" зауважує, що він не розділяє думку, яка вже подається у відкритому доступі, що нібито після ударів РФ Україна втратила 60% видобутку газу. За словами експерта, насправді це не відповідає дійсності.

"Звісно, пошкодження після кожної атаки є, але вони не настільки суттєві і об'єкти можна відремонтувати і зрештою запустити. Якщо говорити про ці 60%, то це в моменті, коли після удару оператор газотранспортної системи України припиняє транспортування газу, перекриває певні ділянки газогонів для того, щоб визначити чи є небезпека негараздів на тих чи інших об'єктах", – зазначив експерт.

Геннадій Рябцев продовжує, якщо говорити про заповнення газових сховищ, то він би не сказав, що були суттєві відхилення від графіків закачування. Вони були, але тривали лише декілька днів. Тому видобуток здійснюється, він не знищений. Енергетики працюють. Ресурси та резерви для того, щоб забезпечити достатньо швидкі ремонти є.

"План закачування газу до підземних газосховищ виконаний. Маємо ті обсяги, які встановлені Кабміном навіть до 1 листопада цього року. Тобто 13,2 мільярда кубометрів газу є. Звісно, що з цього об'єму можна буде вилучити лише 8,5 млрд. І на це потрібно звертати увагу. Тому що все інше – це газ довготривалого зберігання або буферний газ. Якщо казати про зменшення ризиків, то для того, щоб убезпечити себе від можливих перерв у газовидобутку після чергової атаки чи проблем, пов'язаних з низькими температурами взимку, було ухвалене рішення щодо додаткових обсягів закачування газу, які мають складати третину від того, що було закуплено за імпортом. Оскільки за імпортом було закуплено 4,6 млрд кубометрів газу. То третина від 4,6 – це 1.4 млрд кубометрів, які потрібно придбати. Ресурс цей на ринку є. Його можна отримати. Єдине що потрібно – це швидше знайти кошти для того, щоб цю закупівлю провести. Якомога швидше потрібно, тому що чим далі туди у зиму, тим вищими будуть закупівельні ціни на газ, тому що він є сезонним товаром. Президент Зеленський вже сказав, що є 70% коштів від потрібної суми. Це зокрема кошти Європейського інвестиційного банку у рамках кредитної угоди з Нафтогазом України. Плюс кошти уряду Норвегії, які будуть передані, знову ж таки, для формування страхового запасу газу. Плюс можливості кредитів вітчизняних банків, тому що є дві кредитні лінії від двох банків на 4,7 млрд грн. Є сподівання, що вони будуть розширені або продовжені", – зазначив Геннадій Рябцев.

Підсумовуючи експерт наголосив, що цих 13,2 млрд кубометрів газу цілком достатньо для нормального проходження опалювального сезону за середніх температур повітря, як у минулому році, але все одно з огляду на ті удари, які наносяться, варто мати додатково страховий запас.

Читайте також на порталі "Коментарі" — апокаліптичний сценарій для Києва: чи замерзатимуть кияни взимку без тепла.



