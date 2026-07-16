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Продается самая маленькая квартира Киева: как она выглядит и сколько стоит (ФОТО)

В Киеве продают одну из самых маленьких квартир столицы площадью всего 12 кв. м.

16 июля 2026, 08:00
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Slava Kot

На рынке недвижимости Киева появилось необычное предложение по продаже однокомнатной квартиры в столице. В престижном жилом комплексе "Новопечерские Липки" выставили на продажу квартиру площадью всего 12 квадратных метров. Несмотря на миниатюрные размеры, владелец просит за нее 33 тысячи долларов (около 1,47 млн. гривен).

Продается самая маленькая квартира Киева: как она выглядит и сколько стоит (ФОТО)

Самая маленькая квартира в Киеве. Фото: OLX

Объявление было опубликовано на платформе OLX. Первоначально объект предлагали за 37 тысяч долларов, однако позже цену снизили до 33 тысяч долларов. Продавец называет квартиру "мини-квартирой" из-за ее площади в 12 кв. м, что часто меньше одной комнаты.

Продается самая маленькая квартира Киева: как она выглядит и сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Продается самая маленькая квартира в Киеве. Фото: OLX

Несмотря на очень компактную площадь, помещение оборудовано всем необходимым для проживания. Внутри разместили двухэтажную кровать, небольшую кухонную зону с варочной поверхностью, мойкой и стиральной машиной, а также отдельный санузел. Все это удалось уместить в одном небольшом пространстве.

Продается самая маленькая квартира Киева: как она выглядит и сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Продажа квартир в Киеве. Фото: OLX

Продается самая маленькая квартира Киева: как она выглядит и сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Квартира в Киеве. Фото: OLX

Продается самая маленькая квартира Киева: как она выглядит и сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Квартира в Киеве. Фото: OLX

Продается самая маленькая квартира Киева: как она выглядит и сколько стоит (ФОТО) - фото 2

Продажа квартир в Киеве. Фото: OLX

Заметим, что за аналогичную сумму на вторичном рынке столицы можно приобрести полноценную однокомнатную квартиру значительно большего размера, хотя нередко без ремонта или дома старой застройки.

В настоящее время государственные строительные нормы устанавливают минимальные требования к жилым помещениям. В частности, ДБН В.2.2-15:2019 предусматривает, что площадь спальни должна составлять не менее 9 кв. м, кухни – 8 кв. м, а совмещенного санузла – 3,8 кв. м. Именно поэтому подобные компактные квартиры часто появляются после разделения больших квартир на несколько отдельных помещений или переоборудования нежилых площадей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинец купил самую дорогую квартиру в мире.

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Источник: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vlasnik-prodazh-mn-kvartiri-pechersk-novopechersk-lipki-zhk-delmar-ID10x66q.html
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