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Продається найменша квартира Києва: як вона виглядає та скільки коштує (ФОТО)

У Києві продають одну з найменших квартир столиці площею лише 12 кв. м.

16 липня 2026, 08:00
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Автор:
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Slava Kot

На ринку нерухомості Києва з'явилася незвичайна пропозиція з продажу однокімнатної квартири у столиці. У престижному житловому комплексі "Новопечерські Липки" виставили на продаж квартиру площею лише 12 квадратних метрів. Попри мініатюрні розміри, власник просить за неї 33 тисячі доларів (близько 1,47 млн гривень).

Продається найменша квартира Києва: як вона виглядає та скільки коштує (ФОТО)

Найменша квартира в Києві. Фото: OLX

Оголошення було опубліковане на платформі OLX. Спочатку об'єкт пропонували за 37 тисяч доларів, однак пізніше ціну знизили до 33 тисяч доларів. Продавець називає помешкання "мініквартирою" через його площу у 12 кв. м, що часто менше, ніж одна кімната.

Продається найменша квартира Києва: як вона виглядає та скільки коштує (ФОТО) - фото 2

Продається найменша квартира в Києві. Фото: OLX

Попри надзвичайно компактну площу, приміщення обладнане всім необхідним для проживання. Усередині розмістили двоповерхове ліжко, невелику кухонну зону з варильною поверхнею, мийкою та пральною машиною, а також окремий санвузол. Усе це вдалося вмістити в одному невеликому просторі.

Продається найменша квартира Києва: як вона виглядає та скільки коштує (ФОТО) - фото 2

Продається квартира в Києві. Фото: OLX

Продається найменша квартира Києва: як вона виглядає та скільки коштує (ФОТО) - фото 2

Квартира в Києві. Фото: OLX

Продається найменша квартира Києва: як вона виглядає та скільки коштує (ФОТО) - фото 2

Квартира в Києві. Фото: OLX

Продається найменша квартира Києва: як вона виглядає та скільки коштує (ФОТО) - фото 2

Продаж найменшої квартири в Києві. Фото: OLX

Зауважимо, що за аналогічну суму на вторинному ринку столиці можна придбати повноцінну однокімнатну квартиру значно більшого розміру, хоча нерідко без ремонту або в будинках старої забудови.

Наразі чині державні будівельні норми встановлюють мінімальні вимоги до житлових приміщень. Зокрема, ДБН В.2.2-15:2019 передбачає, що площа спальні має становити не менше 9 кв. м, кухні — 8 кв. м, а суміщеного санвузла — 3,8 кв. м. Саме тому подібні компактні квартири часто з'являються після поділу великих квартир на кілька окремих приміщень або переобладнання нежитлових площ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українець купив найдорожчу квартиру у світі.

Також "Коментарі" писали, чому в СРСР будували квартири з прохідними кімнатами: правда про радянське планування.



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Джерело: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vlasnik-prodazh-mn-kvartiri-pechersk-novopechersk-lipki-zhk-delmar-ID10x66q.html
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