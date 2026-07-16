Продається найменша квартира Києва: як вона виглядає та скільки коштує (ФОТО)

На ринку нерухомості Києва з'явилася незвичайна пропозиція з продажу однокімнатної квартири у столиці. У престижному житловому комплексі "Новопечерські Липки" виставили на продаж квартиру площею лише 12 квадратних метрів. Попри мініатюрні розміри, власник просить за неї 33 тисячі доларів (близько 1,47 млн гривень).

Найменша квартира в Києві. Фото: OLX

Оголошення було опубліковане на платформі OLX. Спочатку об'єкт пропонували за 37 тисяч доларів, однак пізніше ціну знизили до 33 тисяч доларів. Продавець називає помешкання "мініквартирою" через його площу у 12 кв. м, що часто менше, ніж одна кімната.

Продається найменша квартира в Києві. Фото: OLX

Попри надзвичайно компактну площу, приміщення обладнане всім необхідним для проживання. Усередині розмістили двоповерхове ліжко, невелику кухонну зону з варильною поверхнею, мийкою та пральною машиною, а також окремий санвузол. Усе це вдалося вмістити в одному невеликому просторі.

Продається квартира в Києві. Фото: OLX

Квартира в Києві. Фото: OLX

Квартира в Києві. Фото: OLX

Продаж найменшої квартири в Києві. Фото: OLX

Зауважимо, що за аналогічну суму на вторинному ринку столиці можна придбати повноцінну однокімнатну квартиру значно більшого розміру, хоча нерідко без ремонту або в будинках старої забудови.

Наразі чині державні будівельні норми встановлюють мінімальні вимоги до житлових приміщень. Зокрема, ДБН В.2.2-15:2019 передбачає, що площа спальні має становити не менше 9 кв. м, кухні — 8 кв. м, а суміщеного санвузла — 3,8 кв. м. Саме тому подібні компактні квартири часто з'являються після поділу великих квартир на кілька окремих приміщень або переобладнання нежитлових площ.

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