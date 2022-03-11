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Россия нанесла значительный ущерб украинской инфраструктуре: объявили цифру

Россия уже нанесла ущерб украинской инфраструктуре на $119 миллиардов

сегодня, 13:56
Автор:

Карина Ожерельева
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Россия нанесла ущерб инфраструктуре Украины на 119 млрд долларов. Такое заявление сделал первый замминистра экономики Денис Кудин в эфире телеканала "Рада". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Россия нанесла значительный ущерб украинской инфраструктуре: объявили цифру

Разрушенные здания в центре Харькова - фото из открытых источников

"Вчера или позавчера Офис Президента заявлял о более чем 100 миллиардах долларов. Они говорили как раз об объектах инфраструктуры, на сегодняшний день эта цифра у нас уже уточнена — это $119 млрд", — сообщил Кудин.

Кудин также заявил, что эта цифра с каждым днем будет только увеличиваться.

По информации Кудина, Министерство экономики подсчитывает ущерб, который российские войска нанесли Украине, по двум подходам: прямые единоразовые убытки и объем потерь ВВП в результате действий российских оккупантов.

Кудин также добавил, что сейчас украинское правительство готовит иски в международные суды, чтобы заставить российские власти возмещать эти убытки. Кудин подчеркнул, что сейчас важно предоставить как можно больше подтверждений о причиненном ущербе, нанесенном армией РФ.

Как сообщали ранее "Комментарии", в столице Хорватии с неба упал неизвестный объект. Вечером 10 марта, в Загребе, вблизи студенческого общежития им. Степана Радича рухнул неизвестный предмет. По неподтвержденной до сих пор информации, это может быть обломок самолета. Отмечается, что после падения предмета сработала мощная детонация. По неофициальной информации, неизвестный объект – это часть самолета. Кроме него на земле был противовзрывной блок.

Также "Комментарии" писали, что в Энергоатоме сообщают о заминировании побережья Каховского водохранилища: какова ситуация на станции.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3426431-rosia-vze-nanesla-zbitkiv-ukrainskij-infrastrukturi-na-119-milardiv.html
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