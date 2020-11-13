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Главная Новости Бизнес инфраструктура Рссийский "Трансмашхолдинг" заинтересован в уничтожении украинского машиностроения
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Рссийский "Трансмашхолдинг" заинтересован в уничтожении украинского машиностроения

Переговоры с представителями россиян из санкционного списка – это удар по репутации не только министра Криклия, но и всего правительства - политолог Тарас Семенюк

сегодня, 09:04
Автор:

Гурген Григорян
Россия стремиться вернуть контроль над украинской железной дорогой, поскольку это ключ к контролю над всей инфраструктурой Украины. Об этом заявил политолог Тарас Семенюк, комментируя попытки российской компании Трансмашхолдинг обойти введённые против нее санкции через дочернее казахское предприятие.

“Российский Трансмашхолдинг известен в Украине разграблением Лугансктепловоза и вывозом в РФ уникального оборудования этого предприятия, как только в 2014 году туда зашли боевики террористической организации ЛНР. Но ещё ранее российский Трансмашхолдинг делал все, чтобы ликвидировать производство в Луганске, а также лишить заказов ещё одного украинского конкурента – государственный "Днепровский электровозостроительный завод".
Очевидно, что за действиями Трансмашхолдинг в Украине ещё до включения этой компании в санкционный список в 2016 году стояли не столько коммерческие интересы, сколько политические. Россия пытается вернуть контроль над украинской железной дорогой, действуя через казахское дочернее предприятие.

Удивительно, что министр инфраструктуры Владислав Криклий во время недавнего визита в Казахстан вообще сел за один стол с представителями скандальной компании, и всерьёз обсуждал перспективы сотрудничества. Переговоры с коммерческими структурами из санкционного списка – удар по репутации не только министра Криклия, но и всего правительства" — резюмировал эксперт.

Рссийский "Трансмашхолдинг" заинтересован в уничтожении украинского машиностроения

Лугансктепловоз


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