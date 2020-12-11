Снять жилье в крупном городе Украины - сколько будет стоить аренда

Жителям маленьких городов, сел или пгт Украины, наверное, всегда было интересна жизнь в крупных городах и ее стоимость. Не будем брать в расчёт цену за еду в ресторанах и прочие развлечения, возьмём самое основное – крышу над головой. Сколько же придётся тратить на аренду жилья в украинских мегаполисах.



Киев

Логично начать со столицы, ведь многие стремятся именно туда. Киев город большой, поэтому цена зависит от района. Цена аренды значительно менялась в течение карантина, но мы возьмём последние данные.

Бюджетными вариантами являются Деснянский и Святошинский районы. Цена комнаты здесь составляет 3000-3500 грн., однокомнатной квартиры — 7000-7500 грн., за двухкомнатную отдать придётся от 8 до 9.5 тысяч, за трёхкомнатную от 10 до 13 тысяч.

Наиболее дорогими оказались Голосеевский и Шевченковский районы. Аренда комнаты в среднем составляет 3.5 тысячи грн., однокомнатной квартиры от 10.5 тысяч, двухкомнатная квартира от 8 до 15 тысяч, а цена трехкомнатной и вовсе от 22 тыс. грн.

Столица входит в топ самых дорогих городов по коммунальным платежам, однако стоит не на первом месте, коммуналка обойдётся в среднем 3100 грн.

Харьков

В одном из самых дорогих районов Харькова цены за аренду чуть мягче, чем в столице. За комнату в среднем придётся платить 3 тысячи, за однокомнатную – 7 тысяч, за двухкомнатную – 12 тысяч, а за трехкомнатную – 16. Платёж за коммунальное обслуживание происходит в среднем в размере 3 тысяч грн.

Одесса

Если брать во внимание Приморский район города, то ежемесячно за комнату здесь платят 3 тысячи гривен в среднем, за однокомнатную – 9 тысяч, цена двухкомнатной квартиры варьируется от 10.5 тысяч, трёхкомнатная же стоит примерно 17 тысяч. Коммунальные услуги здесь недорогие, относительно других городов – 2,4 тыс. грн.

Львов

Арендаторы Галицкого района Львова предлагают заплатить за комнату в среднем 3 тыс. грн., за однокомнатную порядка 7тыс. грн., 9 тыс. обойдётся аренда двухкомнатной квартиры и 12 тыс. трёхкомнатная. За отопление, газ и прочие услуги во Львове в среднем платят 2600 грн.

Днепр

За аренду жилья Днепр предлагает вполне бюджетные цены. Комната в Центральном районе будет стоить 2 тысячи, однокомнатной – 6 тысяч, двухкомнатная – 8 тысяч, и, наконец, трёхкомнатной – 11. Однако, именно здесь самая дорогая коммуналка в стране – около 3.5 тыс. грн.

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