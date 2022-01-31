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Сравнение цен на недвижимость в Киеве и других столицах мира: на что можно обменять киевскую квартиру

В настоящее время в среднем цена квадратного метра в новостройках столицы составляет более 39 тысяч гривен

сегодня, 11:10
Автор:

Людмила Слободенюк
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Цены на квартиры в Киеве остаются на достаточно высоком уровне, несмотря на все политические кризисы. Так, например, журналистка Дарья Кутецкая в Facebook сравнила цены на несколько квартир в Киеве с ценами во Франции. Оказалось, что владелец недвижимости в столице Украины может легко поселиться в Париже или на лазурном побережье Франции.

Сравнение цен на недвижимость в Киеве и других столицах мира: на что можно обменять киевскую квартиру

Цены на квартиры в Киеве. Фото из открытых источников

Дарья Кутецкая в своем посте в Facebook привела сравнение – какие квартиры в Киеве могут стоить столько же, как, например, на побережье Ниццы или в центре Парижа. Правда, она признается, что в силу разного состояния жилого фонда, мебели, ремонта, инфраструктуры и налогов такое сравнение может быть не совсем корректным, однако имеет право на существование.

"Да, часто сравнение не совсем корректное. Есть налоги, есть мебель/ремонт, старый/новый дом, коммуникации, инфраструктура и др. Здесь выводы, которые угодно можно сделать. Мне очень понравился особняк в Париже", — написала Дарья.

Вот, к примеру, 4-комнатные апартаменты на 160 квадратных метров в Киеве продают за 9 миллионов долларов. Еще одну квартиру на улице Мазепы на 4 комнаты, площадью 400 квадратных метров продают за 6,5 миллиона долларов. А в Париже за 6,6 миллиона евро можно приобрести 4-комнатную квартиру на Елисейских полях. Или же за 3,5 миллиона евро – дом в Париже с местом для парковки, бассейном и земельным участком, отведенным под садик. Его площадь 243 квадратных метра. Также, обладая таким бюджетом, можно поселиться и на лазурном побережье Франции — в Ницце. Вилла на четыре спальни здесь продается за 2,7 миллиона евро.

Напомним, приобретение недвижимости у Франции является основанием для получения здесь права на постоянное проживание.

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Источник: https://www.facebook.com/100001610737196/posts/5032226353507673/
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