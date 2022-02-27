logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес инфраструктура Украина не будет синхронизироваться с энергосетями РФ и Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина не будет синхронизироваться с энергосетями РФ и Беларуси

Украинская энергосистема должна быть синхронизирована с Европой как можно быстрее, - министр

сегодня, 12:45
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Украина не будет синхронизироваться с энергосетями РФ и Беларуси

Фото иллюстративное / Pixabay

Украинская энергетическая система не будет подключаться и переходить на синхронную работу с сетями России и Белоруссии. Об этом сообщают в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Энергосистема с 24 февраля проходила тест на работу в изолированном режиме для того, чтобы синхронизироваться в будущем с сетями Европы. Такой тест должен пройти еще летом, тесты, необходимые для проверки работы нашей системы и реализации программы энергетического безвиза с ЕС.

С 24 по 26 февраля энергосистема работает автономно и надежно. Однако в связи с войной России против Украины и тем, что Беларусь поддерживает пришедшего на нашу оккупанта руководство Министерства энергетики решило не синхронизироваться в дальнейшем с системами аргесора.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что будет обращаться в Европу, чтобы процесс синхронизации с Евросоюзом, системой ENTSO-E, был ускорен для Украины.

"Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в различных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии. Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.", — написал министр.

Как сообщал портал "Комментарии", СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков. Теперь у украинской спецслужбы и ВСУ есть данные о российских военных, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. С их помощью можно узнать суть перехваченных разговоров противника.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/npcukrenergo
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!