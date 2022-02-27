Украина не будет синхронизироваться с энергосетями РФ и Беларуси

"Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в различных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии. Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.", — написал министр.