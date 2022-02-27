Украина не будет синхронизироваться с энергосетями РФ и Беларуси

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
Украинская энергетическая система не будет подключаться и переходить на синхронную работу с сетями России и Белоруссии. Об этом сообщают в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".
Энергосистема с 24 февраля проходила тест на работу в изолированном режиме для того, чтобы синхронизироваться в будущем с сетями Европы. Такой тест должен пройти еще летом, тесты, необходимые для проверки работы нашей системы и реализации программы энергетического безвиза с ЕС.
С 24 по 26 февраля энергосистема работает автономно и надежно. Однако в связи с войной России против Украины и тем, что Беларусь поддерживает пришедшего на нашу оккупанта руководство Министерства энергетики решило не синхронизироваться в дальнейшем с системами аргесора.
Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что будет обращаться в Европу, чтобы процесс синхронизации с Евросоюзом, системой ENTSO-E, был ускорен для Украины.
"Украинская энергосистема доказала способность поддерживать необходимую частоту 50 Гц в различных режимах работы и надежность и безопасность энергоснабжения украинским потребителям даже в условиях военной агрессии. Возвращение энергосистемы Украины в объединенную с Россией и Беларусью сеть после испытаний было запланировано на 27 февраля. наши планы. Сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергосети российских оккупантов.", — написал министр.
Как сообщал портал "Комментарии", СБУ обнародовала секретные документы российских захватчиков. Теперь у украинской спецслужбы и ВСУ есть данные о российских военных, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. С их помощью можно узнать суть перехваченных разговоров противника.
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