Украина взяла 640 млн евро в кредит: на что потратят деньги

Сегодня, 9 декабря, было заключено 3 кредитных соглашения между Правительством Украины и Европейским инвестиционным банком, с которым страна сотрудничает, начиная с 2007 года. Общая сумма кредита составила 640 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.



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Глава Министерства Владислав Криклий рассказал, что согласно кредитным соглашениям, сегодня Украина получила 640 млн евро, которые в дальнейшем будут потрачены на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, обновление дорог в Луганске, а также на закупку электрического общественного транспорта почти в 20-ти городах Украины.

Известно, что 340 млн евро будут потрачены на улучшение инфраструктуры в восточном регионе, а именно: детские сады, школы, медицинские учреждения, почты, муниципальный транспорт. На восстановление дорог на Луганскую будет потрачено 100 млн евро.

На закупку электрического общественного транспорта будет выделено 200 млн евро. Сообщается, что будут закуплены трамваи, троллейбусы, вагоны метро, электробусы. Кроме того, на эти деньги будет проведено строительство и обновление трамвайных и троллейбусных линий, а также замену тяговых подстанций.

Правительство уже определил 18 городов, в которые закупят электротранспорт: Запорожье, Луцк, Львов, Черновцы, Северодонецк, Винница, Ужгород, Черкассы, Белая Церковь, Кременчуг, Каменское, Мелитополь, Львов, Полтава, Днепр, Тернополь, Кривой Рог, Одесса. Владислав Криклий отметил, что полный список городов полностью будет озвучен после ратификации соглашения с банком.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" рассказывал читателям о том, что Евросоюза выдвинул новые условия Украине для получения кредита.

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