Евросоюз выдвинул новые условия Украине для получения кредита

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Сергей Медведев
Еврокомиссары готовы выделить финансовую поддержку Украине в виде кредитов, однако, настаивают на соблюдении неких условий. Второй транш макрофинансовой "помощи" уже готов отправиться в Украину, но всегда есть какие-то "но".
Первый кредит должен несколько поспособствовать экономической стабильности, считают западные партнеры. Это, в свою очередь, должно позволить распределить ресурсы для смягчения серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса.
В сообщении отмечается, что данный кредит выделяется после того, как Украина выполняет все требования Международного валютного фонда и согласовывает с МВФ свою политику. А вот для получения второго кредита придется постараться.
Как сообщал портал "Комментарии", основные параметры бюджета Украины на следующий года стали объектом переговоров Министерства финансов с Международным валютным фондом. В ведомстве отметили, что обсуждение бюджета уже завершено.
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