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Евросоюз выдвинул новые условия Украине для получения кредита

Кредиты от Евросоюза можно получить Украине только при соблюдении определенных условий

сегодня, 15:52
Автор:

Сергей Медведев

Еврокомиссары готовы выделить финансовую поддержку Украине в виде кредитов, однако, настаивают на соблюдении неких условий. Второй транш макрофинансовой "помощи" уже готов отправиться в Украину, но всегда есть какие-то "но".

Евросоюз выдвинул новые условия Украине для получения кредита

 "Мы настроены предлагать политическую, финансовую и техническую поддержку, особенно в это время кризиса в ответ на пандемию COVID-19 и на преодоление социальных и экономических последствий. Этот первый транш в размере 600 млн евро чрезвычайной макрофинансовой помощи подтверждает солидарность ЕС с Украиной и наше длительное тесное сотрудничество", — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по направлению "Экономика, которая работает для людей и финансовых услуг" Валдис Домбровскис.

Первый кредит должен несколько поспособствовать экономической стабильности, считают западные партнеры. Это, в свою очередь, должно позволить распределить ресурсы для смягчения серьезных негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

В сообщении отмечается, что данный кредит выделяется после того, как Украина выполняет все требования Международного валютного фонда и согласовывает с МВФ свою политику. А вот для получения второго кредита придется постараться.

"Выделение второго транша будет обусловлено выполнением восьми конкретных мер, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании", — отмечают в Еврокомиссии.
В частности, речь идет об управлении государственными финансами, борьбе с коррупцией, улучшении бизнес-климата и управлении государственными предприятиями.

Как сообщал портал "Комментарии", основные параметры бюджета Украины на следующий года стали объектом переговоров Министерства финансов с Международным валютным фондом. В ведомстве отметили, что обсуждение бюджета уже завершено


 


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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2357
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