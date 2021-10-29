Завод "Арсенал" фигурирует в объединённом уголовном деле по хищениям активов Укрбуда, — Микитась

Корпус завода "Арсенал", где начаты строительные работы и планируются фудкорты ресторанов, фигурирует в объединённом уголовном деле по глобальному хищению активов Укрбуда, которое сейчас расследуют в ДБР. Об этом у себя на странице в Facebook заявил экс нардеп и президент строительной компании "Укрбуд" Максим Микитась. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишут "Українські новини".

Максим Микитась. Фото: facebook/maxim.mikitas

Также он утверждает, что в покупке данного здания были задействованы средства инвесторов Укрбуда и данный актив, по сути, был "украден" у инвесторов, поскольку за него не рассчитались. В рамках криминального дела уже установлен ряд причастных к этому лиц. Напомним, ранее Укрбуд планировал строить на этом месте бизнес-центр Arsenal Plaza. А сейчас идёт активная кампания по поиску средств для достройки ЖК Укрбуд.

Как сообщает Максим Микитась в своем паблике, "на данный момент Центральным Управлением ДБР активно расследуется уголовное дело № 62021000000000300, где по сути 8 уголовных дел объединены в одно. Это глобальное уголовное дело касательно воровства, мошенничества и легализации имущества, нажитого преступным путем, организованной преступной группой. Расследование касается глобального воровства денег и имущества "Укрбуд Девелопмента", где я был учредителем на 100%. В том числе и средств 13 тыс. инвесторов. В фабуле уголовного дела указано — "Федотенков Д. В., Майборода О. Г. и другие "неустановленные лица" подозреваются в совершении преступлений". Экс нардеп уточнил, что по данному делу он признан потерпевшим. В этом уголовном деле в значительной мере фигурирует и здание завода "Арсенал", фактически купленное за деньги инвесторов Укрбуда, что особо важно в свете поиска средств для достройки ЖК.

"Ни единой копейки финансовых средств, которые должны были направить в строительство объектов ни мною, ни Укрбудом получено от Федотенкова не было! Я неоднократно заявлял, что осенью 2019 года Укрбуд имел достаточно финансовых средств, активов, а также партнеров, готовых инвестировать, а не воровать, в достройку объектов Укрбуда. Здание "Арсенала" с землей 1,3 га в собственности на Печерске через сеть прокладок оказывается на ООО "Некслайн Обджект", являющемся сейчас заказчиком в строительстве сети фудкортов в здании Арсенала... по пути "движения" (легализации) ворованного имущества мы встречаем в учредителях, кроме Дмитрия Федотенкова — В. Зубика в лице "Интергал-Буд" и бизнесмена В. Шустера", — утверждает Микитась.

Похоже, Киев ожидает очередной строительный скандал. Данный корпус "Арсенала" упоминался в связи со скандалами вокруг рейдерского захвата крупнейшего столичного застройщика "Укрбуд" как один дорогостоящих активов, похищенных рейдерами. Напомним, Максим Микитась и Дмитрий Федотенков выкупили корпус "Арсенала" с целью переоборудования его под бизнес-центр ARSENAL PLAZA. Микитась завёл свою половину со счетов принадлежавшего ему "Укрбуд Девелопмента", а Федотенков свою. Расходы составили по 11 миллионов долларов с каждого.

Однако, летом 2019 года Микитась проиграл выборы в Верховную Раду и у компании "Укрбуд" начались проблемы. Был открыт ряд уголовных дел и из-за репутационных потерь критически просели продажи — наступил кризис оборотных средств. Было заявление, что компанию продали новым инвесторам. Имелся в виду ресторатор Дмитрий Федотенков, с которым были подписаны меморандумы о продаже ряда компаний. Речь шла о 38 миллионах на достройку ЖК "Укрбуд" и 11 миллионах за половину Микитася в "Арсенале". Но, по утверждению Микитася, ни инвестиций на строительство ЖК, ни выплаты за его половину в Арсенале не было. Более того, как утверждает экс нардеп, началась стремительная распродажа всего ценного, на десятки миллионов долларов, а пассивы свесили на коммунальный Киевгорстрой. Микитась тогда заявлял, что "рейдеры упрятали меня за решётку, чтобы не мешал грабить Укрбуд и его активы. Все фактически украдено у инвесторов!".

Многие рассматривали данный объект как страховку инвесторов Укрбуда "на чёрный день". Также неизвестно, сколько в этом объекте средств из госзаказов, которые получали компании из орбиты "Укрбуд Девелопмента", сколько там денег инвесторов Укрбуда и сколько лично самого Микитася. И это выглядит странно, когда сегодня инвесторов Укрбуда толкают на протестные акции для выделения государством на достройку ЖК миллиардных средств, а совсем рядом, в паре сотен метров, по сути, на деньги, в том числе, и этих самых инвесторов Укрбуда начинается строительство элитных фудкортов.

Так, сегодня во многих СМИ опубликовали расследование, в котором говорится, что Минфин лоббирует получение 1,9 млрд гривен на достройку ЖК в интересах КГС. При этом, по мнению Максима Микитася, сегодня достаточно вернуть государству похищенные рейдерами дорогостоящие активы на десятки миллионов долларов, в том числе и корпус "Арсенала" в самом центре Печерска.

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