Зеленский заявил о запуске "Сити-экспрессов"

Владимир Зеленский анонсировал запуск нового проекта "Сити-Экспресс" и рассказал, в каких городах пригородные электрички появятся первыми. Об этом глава государства сообщил во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", сегодня, 22 февраля.



Зеленский рассказал о запуске пригородных электричек - фото: из открытых источников

Так, по словам президента, на сегодняшний день Крюковский вагоностроительный завод имеет государственный заказ на изготовление новых пассажирских вагонов для Укрзализныци. Помимо этого, будут усовершенствованы уже существующие маршруты поездов "Интерсити" и добавлены новые. Зеленский отметил, что главной целью сейчас является, чтобы поездка в поезде занимала по времени максимум 3-4 часа.

Также гарант заявил, что сейчас идет активная работа над давно уже забытой темой пригородных поездов. Люди, которые пользуются этим транспортом, знают, что он находится в ужасном состоянии. Поэтому сейчас готовится проект "Сити-экспресс".

"Сити-экспресс" — это другой, качественный, современный уровень пригородного сообщения. Он же и поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах. Первый этап проекта включает: Киев, Днепр, Харьков.



Кроме того, Зеленский сообщил, что в Украине на сегодняшний день ведутся переговоры о привлечении иностранного инвестора с дальнейшим развитием в стране производства подвижного состава для железных дорог.

К слову, помимо этого, в ходе форума обсуждались и другие немаловажные темы, такие как: авиаинфраструктура, строительство дорог и мостов в Украине, а также дорожные проекты.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, какие самые дешевые качественные автомобили в Украине 2020. Рейтинг был основан на мнении украинцев. Кроме того, сайт информировал о том, что стало известно, как Украина собирается восстанавливать экономику на Донбассе.



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