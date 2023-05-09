Ждем контрнаступления: после деоккупации Донбасса энергетики прежде всего займутся возобновлением работы Углегорской ТЭС

Восстановление и дальнейшее развитие энергогенерирующих мощностей и инфраструктуры – одна из стратегических целей компании "Центрэнерго". В интервью изданию "Экономическая правда" генеральный директор предприятия Владимир Егоров рассказал, что энергетики уже готовят план работ по запуску Углегорской ТЭС, пока находящейся на неподконтрольной Украине территории. Кроме непосредственно ТЭС, Центрэнерго примет участие в налаживании жизни жителей Светлодарска. По мнению Владимира Егорова, восстановление украинских территорий после освобождения от оккупантов вполне реально, ведь о своей поддержке, в том числе и ресурсной, сообщили многие страны мира.



Генеральный директор "Центрэнерго" Владимир Егоров. Фото: Экономическая правда

Напомним, в мае 2022 года в результате оккупации Светлодарская энергогенерирующая компания "Центрэнерго" потеряла контроль над Углегорской ТЭС. А фактически – осталось 40-45% общей генерации электроэнергии. Ведь среди трех тепловых станций (Углегорская, Змиевская и Трипольская) она была наиболее экономичной и модернизированной.

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Сложностей в работе энергогенерирующей компании добавляют обстрелы объектов, в частности Змиевской ТЭС. Там в результате прилетов произошло разрушение крыш машинного зала и основного энергетического оборудования. Впрочем, с помощью ремонтных бригад "Укрэнерго" специалистам "Центрэнерго" удалось удержать мощности от остановки, чем фактически поддержали в сложный период украинскую энергосистему. Кстати, одним из главных достижений во время работы нового менеджмента Владимир Егоров считает сохранение и возвращение из-за границы сотрудников энергогенерирующей компании. Они вместе, несмотря на обстрелы и опасность, продолжают удерживать энергетический фронт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в соцсетях пишут об выключении света: в "Укрэнерго" объяснили, что происходит.