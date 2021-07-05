Facebook расширил список тех, кому будет платить за новости: кто сможет зарабатывать

Facebook и австралийские медиа подписали документ о намерении заключить деловое соглашение. Об этом пишет авторитетное издание "Reuters".

Facebook (фото из открытых источников)

В сообщении речь идет о том, что владельцы социальной сети будут платить местным СМИ за контент. Детали такого сотрудничества пока не разглашают. Но стало известно, что в бюджете заложено финансирование для 170 региональных изданий Австралии.

"Финансовая поддержка от известной компании поможет членам Country Press Australia (местная организация региональных СМИ — ред.) Построить свой успешный цифровой бизнес и охватить еще больше новой читательской аудитории", — подчеркнул глава новостного партнерства Facebook в стране Эндрю Хантер.

В Country Press Australia также заявили, что деньги от Facebook позволят "поддержать качественную журналистику".

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Facebook запустил новый сервис под названием Live Audio Rooms.

Как стало известно, новая платформа является аналогом популярной социальной сети Clubhouse. Live Audio Rooms позволит пользователям слушать различные подкасты в реальном времени, а также принимать в них участие.

Новое приложение от Facebook пока доступно только пользователям из Соединённых Штатов Америки. Live Audio Rooms можно установить, как на устройства под управлением iOS, так и Android.

В новом сервисе разработчики предоставляют возможность определенным общественным фигурам и группам в соцсети для создания аудиокомнат, в которых будут проводиться дискуссии. В одной такой комнате может находиться до 50 ораторов одновременно, тогда как количество слушателей неограниченно.

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