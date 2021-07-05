Facebook расширил список тех, кому будет платить за новости: кто сможет зарабатывать

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Лиля Воробьева
Facebook и австралийские медиа подписали документ о намерении заключить деловое соглашение. Об этом пишет авторитетное издание "Reuters".
Facebook (фото из открытых источников)
В сообщении речь идет о том, что владельцы социальной сети будут платить местным СМИ за контент. Детали такого сотрудничества пока не разглашают. Но стало известно, что в бюджете заложено финансирование для 170 региональных изданий Австралии.
В Country Press Australia также заявили, что деньги от Facebook позволят "поддержать качественную журналистику".
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Facebook запустил новый сервис под названием Live Audio Rooms.Как стало известно, новая платформа является аналогом популярной социальной сети Clubhouse. Live Audio Rooms позволит пользователям слушать различные подкасты в реальном времени, а также принимать в них участие.
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