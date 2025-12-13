Где в Украине еще можно купить квартиру до $40 000 — названы 8 городов с самым доступным жильем

Спрос на жилье в Украине продолжает расти, а вместе с ним и цены. В 2025 году подорожание коснулось даже прифронтовых территорий. Однако, согласно аналитике сервиса Dim.Ria , на рынке можно найти предложения в пределах до $40 000 — преимущественно в регионах с менее активной застройкой и более низким спросом.

Названы области Украины, где стоимость однокомнатных квартир рекордно низкая

Самые низкие цены на однокомнатные квартиры зафиксированы в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. В этих регионах стоимость жилья стартует от $16 500. В среднем сегменте до $40 000 остаются Сумская, Харьковская, Кировоградская, Черниговская и Хмельницкая области. Все они демонстрируют сдержанный рост цен, а иногда даже снижение.

В ноябре 2025 года средняя стоимость квадратного метра упала в четырех регионах: самое заметное – в Житомирской области (-7%). Снижение также отмечено на Черновицком (-5%), Николаевском (-4%) и Запорожском (-3%) рынках.

Киев по-прежнему удерживает статус самого дорогого города. Средняя цена однокомнатной квартиры здесь превышает $95 000. В центре столицы стоимость может достигать и $200 000, тогда как самые дешевые варианты – в Деснянском районе, где цена держится около $50 000.

Параллельно растет интерес к жилью в западных и центральных областях. Наибольший рост спроса зафиксирован в Ивано-Франковской области (20%), Черкасской (13%) и Черниговской (11%). В то же время, в прифронтовых регионах, таких как Херсонская и Запорожская области, спрос продолжает снижаться.

По мнению аналитиков, покупателям стоит обратить внимание на квартиры под ремонт – они стоят на 30–40% дешевле. Также специалисты советуют рассматривать вторичный рынок, поскольку новостройки даже в недорогих регионах дороже на 20–25%. Еще один важный нюанс — стоимость содержания: в старых домах коммунальные платежи могут быть значительно выше.

Эксперты прогнозируют стабилизацию цен в западных регионах в 2026 году, а также дальнейшее снижение в прифронтовых областях. Рост спроса ожидается, прежде всего, в областных центрах и городах с населением до 300 тысяч человек.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что правительство приняло решение о льготной ипотеке на жилье для мобилизованных военнослужащих.