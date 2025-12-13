Де в Україні ще можна купити квартиру до $40 000 — названо 8 міст із найдоступнішим житлом

Попит на житло в Україні продовжує зростати, а разом із ним — і ціни. У 2025 році подорожчання торкнулося навіть прифронтових територій. Проте, згідно з аналітикою сервісу Dim.Ria, на ринку ще можна знайти пропозиції в межах до $40 000 — переважно в регіонах з менш активною забудовою та нижчим попитом.

Названо області України, де вартість однокімнатних квартир рекордно низька

Найнижчі ціни на однокімнатні квартири зафіксовані в Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. У цих регіонах вартість житла стартує від $16 500. У середньому сегменті — до $40 000 — залишаються Сумська, Харківська, Кіровоградська, Чернігівська та Хмельницька області. Усі вони демонструють стримане зростання цін, а подекуди — навіть зниження.

У листопаді 2025 року середня вартість квадратного метра впала в чотирьох регіонах: найпомітніше — в Житомирській області (-7%). Зниження також зафіксовано на Чернівецькому (-5%), Миколаївському (-4%) та Запорізькому (-3%) ринках.

Київ, як і раніше, утримує статус найдорожчого міста. Середня ціна однокімнатної квартири тут перевищує $95 000. У центрі столиці вартість може сягати й $200 000, тоді як найдешевші варіанти — у Деснянському районі, де ціна тримається біля $50 000.

Паралельно зростає інтерес до житла в західних та центральних областях. Найбільше зростання попиту зафіксоване в Івано-Франківській області (+20%), Черкаській (+13%) та Чернігівській (+11%). Водночас у прифронтових регіонах, таких як Херсонська та Запорізька області, попит продовжує знижуватись.

На думку аналітиків, покупцям варто звернути увагу на квартири під ремонт — вони коштують на 30–40% дешевше. Також фахівці радять розглядати вторинний ринок, оскільки новобудови навіть у недорогих регіонах дорожчі на 20–25%. Ще один важливий нюанс — вартість утримання: у старих будинках комунальні платежі можуть бути значно вищими.

Експерти прогнозують стабілізацію цін у західних регіонах у 2026 році, а також подальше зниження у прифронтових областях. Зростання попиту очікується передусім в обласних центрах та містах із населенням до 300 тисяч осіб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що уряд ухвалив рішення про пільгову іпотеку на житло для мобілізованих військовослужбовців.