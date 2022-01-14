Индийский миллиардер выделил колоссальные деньги для защиты климата: сколько он пожертвовал

Индийский миллиардер Мукеш Амбани активно занимается зеленой энергетикой и вкладывает миллиарды долларов в эту отрасль. Об этом сообщает Reuters.

Индийский миллиардер Мукеш Амбани - фото из открытых источников

Его конгломерат Reliance Industries объявил в четверг, 13 января, что выделит колоссальные 6 триллионов рупий (примерно 80,6 миллиарда долларов) на проекты возобновляемой энергетики в западном индийском штате Гуджарат, где он надеется помочь создать миллион новых рабочих мест.

Основная часть этих денег — около 67,7 миллиарда долларов — уйдет на новую электростанцию и водородную систему, сообщает компания в заявлении на фондовой бирже. Reliance планирует осуществить масштабные инвестиции в течение 10-15 лет и начала поиск земли для объекта мощностью 100 гигаватт.

Компания также планирует создать новый производственный центр, направленный на производство солнечных панелей, технологии топливных элементов и других возобновляемых источников энергии.

Reliance отметила, что новые инициативы вытекают из видения премьер-министра Индии Нарендры Моди. Прогноз компании на 1 миллион рабочих мест включает в себя как прямые, так и косвенные новые возможности в штате Моди.

В Индии начинает развиваться возобновляемая энергетика. По прогнозам, в прошлом году количество новых установок таких проектов по всей стране удвоится по сравнению с 2015-2020 годами.

Тенденция наступает в критическое время. На конец прошлого года на уголь все еще приходилось почти 70% производства электроэнергии в стране.

Reliance является одной из наиболее ценных и узнаваемых компаний Индии. Энергетический конгломерат, охватывающий нефтехимию, телекоммуникации и розничную торговлю, уже давно пытается снизить свою зависимость от нефти.

В своем заявлении Reliance заявила, что использует оставшиеся средства для инвестирования "в существующие проекты и новые предприятия в течение следующих трех-пяти лет".

В течение этого периода компания хочет направить 1 миллиард долларов на обновление своей мобильной сети до 5G и потратить около 406 миллионов долларов на свою розничную сеть.

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