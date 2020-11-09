Инвестиционный климат Украины: почему все так плохо

"Комментарии" узнали у экспертов, что происходит с рынком иностранных инвестиций в Украину и чего ждать в ближайшем времени.

"Чиновники нашли в Украине 1 триллион долларов ресурсов, но непонятно, откуда эта цифра"

К сожалению, экономические информационные поводы блокируются, когда поднимается флаг "выборы". По крайней мере, в экономике Украины. Так считает глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос. По его словам, местные выборы хоть и не имеют прямого воздействия на инвестиционный климат страны и другие потоки между странами, но этот раз они точно заблокировали новости о бизнесе. Возможно, это произошло на фоне выборов в США.

"Принятие бюджета, хоть и в первом чтении, должно активизировать экономическую кооперацию, но предпосылок к этому в самом бюджете нет, – отмечает эксперт. – Рынок ОВГЗ тоже особо не проявлялся специфическими новостями – всё идет по плану "привлекаем – выплачиваем дивиденды", но ставка у нас есть от 6 % до 15,50 %. И платить такую высокую ставку (именно 15,50) будем до 04.09.2024 года. Такой широкий разброс ставок должен поднять вопрос – а зачем нам такие бумаги? И сразу "но" – они государственные, выступают как индикатор стабильности, пусть будут".

На этом фоне, подчеркивает Андрей Кривонос, тихо прошла новость, что уставный капитал Укрэксимбанка вырос на 6,8 млрд. грн. как раз за счет 15-ти летних ОВГЗ со ставкой 9,3 %.

"Кто будет платить эти 9,3? КМУ из бюджета или Укрэксим из прибыли? Точного ответа из нашего регуляторного поля не получил, – говорит эксперт. – Если бюджет, то выглядит формально верно, но не логично. Если банк, то логично, но где взять ресурсы. Обратите внимание, что за 2019 год Кабинет министров Украины распределение 63,618 млн. грн. чистой прибыли Укрэксимбанка: – на выплату дивидендов в государственный бюджет 19,085 млн. грн. (30 %); – в резервный фонд банк 44,533 млн. грн. (70 %). Мало вероятно, что банк, у которого капитал вырос с 26,5 до 33,3 млрд., сможет заработать достаточную прибыль для оплаты 9,3 % по пятой части своего капитала, в том время как прибыль за прошлый год составила всего 0,2 % от уставного капитала".

По словам Андрея Кривоноса, добавить масла в огонь развития недоверия инвесторов к Украине смогла и презентация "аудита государства".

"Чиновники нашли в Украине 1 трлн. долл. "ресурса", но так и не понятно, где нашли, почему потеряли и что с этим делать. Кроме этого, использование самого термина "аудит" в данном случае выглядит сомнительно и не вызывает никаких юридических последствий ни для государства, ни для инвесторов, – считает эксперт. – Как рекомендация, спасение от пессимизма в финансовом секторе лежит только в качественном построении Бюджета на 2021-2023 на основе среднесрочной перспективы, а не "ручного" дележа".

"В Украину за год вошел только один крупный инвестор"

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер в Банк Юнисон, финансовый эксперт Оксана Чепижко напоминает, что в прошлом году, по заявлению премьер-министра Шмыгаля, инвестиции в Украину были в пять раз меньше, чем частные переводы — и составили около 2,3 млрд. долларов.

"Если же говорить о "качестве " этих инвестиций, то в основном это деньги наших олигархов, которые вернулись из других стран и оффшоров, – говорит эксперт. – При прогнозируемом в этом году падении ВВП на 11,4%, сумма будет ещё меньше. Все заклинания о " недополученных миллиардах долларов инвестиций " представляют собой набор красивых пожеланий".

По словам Оксаны Чепижко, не реформированная судебная система и экономический кризис уже вызвали отток капитала, который мы наблюдаем в последнее время. Просто конкретные цифры станут известны в начале следующего года.

"Из новых крупных мировых инвесторов в этом году вошел только " Рено" со своим проектом сборки в Украине модели " Аркана " и линейки " ВАЗ". Но это — капля в море. Исходя из этого, инвесторы утрачивают интерес к гривневым ОВГЗ (последнее размещение всего 0,4 млрд при повышении ставки до 10,25% годовых). И главным "инвестором" в ОВГЗ на оставшихся по плану восьми аукционах будут скорее всего государственные банки, – прогнозирует Оксана Чепижко. – Выход иностранного капитала из ОВГЗ и необходимость "взять в долг " посредством скупки ОВГЗ госбанками заставляет НБУ сдерживать курс доллара в диапазоне 28.10-28-20. Но это при нынешнем состоянии наших ЗВЗ возможно только в краткосрочной перспективе. В случае, если переговоры с международными донорами провалятся, над страной в полный рост может встать вопрос как минимум технического дефолта".

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