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Инвесторы потеряли интерес к Moderna из-за уменьшения количества проданных доз вакцины – какие прогнозы

Поведение инвесторов может говорить о потере потенциала вакцинации Moderna

сегодня, 11:20
Автор:

Елена Бурдейная
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Акции американской компании Moderna, выпускающей вакцину от COVID-19, заметно подешевели после публикации ежегодного отчета, пишет Office Life.

Инвесторы потеряли интерес к Moderna из-за уменьшения количества проданных доз вакцины – какие прогнозы

Вакцина Moderna от COVID-19 - илюстративное фото из сети

Стоимость одной акции биотехнологического предприятия, выпускающего вакцину от COVID-19, уменьшилась на 12,4%. Согласно предварительному сбору заявок инвесторов 04 ноября на бирже Nasdaq стоимость равнялась 303 долл./акцию. Причиной спада интереса к Moderna является ее годовой отчет, считают специалисты портала Investing.com .

Годовой отчет Moderna появился в 7 часов утра 4 ноября 2021 г. Выводы свидетельствуют, что каждый седьмой житель планеты не будет уже вакцинироваться Moderna, а использует другой препарат.

Финансовые результаты компании указаны за третий квартал 2021 г. и прогнозы до конца текущего года и на 2022 год. Ожидается уменьшение продаж до 15-18 млн. дол. против прогнозируемых ранее 20 млрд дол. Соответственно, произойдет уменьшение количества реализуемых доз – от 0,8-1 млрд доз до 700-800 млн доз.

Инвесторы недовольны указанными данными, потому цена акций и упала. В течение нескольких часов цена все же поднялась до 307 долл., но все равно не вернулась к предыдущей – 344 долл./акцию.

Вакцина компании Moderna (торговая марка Spikevax) входит в список препаратов, которыми прививают от COVID-19 украинцев. Производитель сообщал, что она будет ежегодно адаптироваться к новым возбудителям респираторных заболеваний. Также создавалось средство, которое должно использоваться в качестве бустерной дозы.

Напомним , что Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna в июле 2021 г. Партия доставлена ЮНИСЕФ, предоставлена США в рамках фонда COVAX. Минздрав Украины использовал ее для выездного вакцинирования, которое проводили мобильные бригады по месту работы граждан.

В мире использовано около 250 млн доз вакцины Moderna. Она разрешена в 76 странах – от США (160 млн доз) до Лихтенштейна (32 тыс. доз). Для иммунизации необходимо ввести две дозы с интервалом в четыре недели. Условия хранения – при температуре -2-8 0С 30 суток, при температуре -20 0С – до четырех месяцев.

Издание "Комментарии" ранее сообщало своим читателям о новых требованиях к вакцинации в США, которые заденут компании с количеством работников более ста.


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Источник: https://officelife.media/news/19041-ft-found-out-how-much-moderna-is-working-on-the-vaccine-for-the-coronavirus/part2/
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