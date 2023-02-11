Как завести инвестиции в Украину после войны: какие мероприятия и шаги власти могут помочь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan. Он также принял участие в режиме видеосвязи в одном из самых масштабных ежегодных инвестиционных саммитов, организованном JP Morgan, среди участников которого 200 крупнейших корпораций, инвесторов и финансовых компаний. Чем важны такие мероприятия для Украины именно сейчас? Что нам следует предпринять, чтобы инвесторы после войны массово пришли в нашу страну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский встретился с топ-менеджерами JP Morgan. Фото: сайт Офиса президента

Прилет в Украину еще до окончания войны топ-менеджмента таких мировых гигантов как Black Rock и JP Morgan вселяет оптимизм

Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), старший экономист UEO, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар напоминает, что Банк JP Morgan – крупнейший среди инвестбанков Америки.

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"Украина должна получить более 200 млрд долл по заключенным в Лугано соглашениям примерно в течение первых трех лет. А еще планируется приток частных инвестиций", – отмечает эксперт.

По его словам, современная украинская банковская система не способна будет это обслужить без увеличения капитала самих банков.

"Прилет в Украину еще до окончания войны топ-менеджмента таких мировых гигантов как Black Rock и JP Morgan вселяет оптимизм в отношении того, что в Киеве появятся после войны операционные офисы этих банков", – подчеркивает Михаил Кухар.

Ближайшие годы для украинского бизнеса основное – это горизонтальные связи с международными партнерами

Генеральный директор группы компаний Advanter Group, сооснователь в Общественной платформе "Новая Страна" и Центре Экономического Восстановления, доктор экономических наук Андрей Длигач поясняет:

"Отсутствие доступа бизнеса к финансовому ресурсу является наибольшей экономической проблемой, мешающей восстановлению экономики. Показатель деловой активности (Ukraine Business Index, исследование Advanter Group) – низкий. И третий месяц он не растет. Так что бизнес не видит перспектив быстрого восстановления экономики".

По словам эксперта, за последние месяцы власти не смогли заявить четкую позицию в важнейших темах: реформа таможни, дерегуляция, насыщение экономики финансовых ресурсов.

"Лишь тема антикоррупционной налоговой реформы активно продвигается прогрессивной частью правительства, – отмечает Андрей Длигач. – Бизнес ожидает рост на уровне 10% в 2023 году после падения на 36% в прошлом году. Непонятность развития ситуации в стране и непредсказуемые действия государства – в топе преград. Однако именно доступ к финансовому ресурсу является основной проблемой".

Эксперт обращает внимание, что источники финансирования – кредиты (дорогие, много ограничений), гранты (ограничения по размеру и ситуациям, сложность получения), государственные программы (ограничения). При этом, акцентирует он, отсутствует фондовый рынок.

"Следовательно, ближайшие годы для Украинского бизнеса основное – это горизонтальные связи с международными партнерами. Это частные инвестиции. Это партнерские модели с международным бизнесом. Но всё это возможно в условиях развития страхования инвестиций и проведения либеральных реформ", – констатирует Андрей Длигач.

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