Как завести инвестиции в Украину после войны: какие мероприятия и шаги власти могут помочь

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой топ-менеджмента крупнейшего инвестиционного банка мира JP Morgan. Он также принял участие в режиме видеосвязи в одном из самых масштабных ежегодных инвестиционных саммитов, организованном JP Morgan, среди участников которого 200 крупнейших корпораций, инвесторов и финансовых компаний. Чем важны такие мероприятия для Украины именно сейчас? Что нам следует предпринять, чтобы инвесторы после войны массово пришли в нашу страну? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский встретился с топ-менеджерами JP Morgan. Фото: сайт Офиса президента
Главный редактор Ukraine Economic Outlook (независимая группа экономического прогнозирования), старший экономист UEO, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар напоминает, что Банк JP Morgan – крупнейший среди инвестбанков Америки.
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По его словам, современная украинская банковская система не способна будет это обслужить без увеличения капитала самих банков.
Генеральный директор группы компаний Advanter Group, сооснователь в Общественной платформе "Новая Страна" и Центре Экономического Восстановления, доктор экономических наук Андрей Длигач поясняет:
По словам эксперта, за последние месяцы власти не смогли заявить четкую позицию в важнейших темах: реформа таможни, дерегуляция, насыщение экономики финансовых ресурсов.
Эксперт обращает внимание, что источники финансирования – кредиты (дорогие, много ограничений), гранты (ограничения по размеру и ситуациям, сложность получения), государственные программы (ограничения). При этом, акцентирует он, отсутствует фондовый рынок.
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