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Количество информации о климатических условиях компаний растет: почему инвесторы обмениваются данными

В 2021 году количество информации о климатических условиях компаний резко возросло, поскольку выросло давление со стороны руководства

сегодня, 12:03
Автор:

Карина Ожерельева
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Количество компаний, обменивающихся климатическими данными с CDP, ведущей мировой платформой раскрытия информации, возросло почти на 40% за последний год, поскольку инвесторы и политики оказывали давление на советы директоров. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Reuters.

Количество информации о климатических условиях компаний растет: почему инвесторы обмениваются данными

Угроза глобального потепления - фото из открытых источников

Большинство мировых собственников активов сосредотачиваются на раскрытии информации об изменении климата, пытаясь выбрать победителей перехода к низкоуглеродной экономике и оценить риски для своих бизнесов.

Хотя некоторые страны начали делать такое раскрытие обязательным, стандартизированные данные, необходимые для неприбыльной платформы CDP, уже давно предоставляют инвесторам данные, позволяющие им сравнивать результаты деятельности компаний.

После Парижского соглашения 2015 года, когда страны согласились попытаться ограничить глобальное потепление, количество компаний, подавших заявки на CDP, увеличилось более чем вдвое до 13 132 из 5 532. CDP было основано в 2000 году.

"Если вы посмотрите на эти цифры, вы увидите, что темпы перемен увеличиваются, и я думаю, что это очень важно. Каждый год – это гораздо больший скачок, чем мы ожидали от предыдущего", – сказала Николетт Бартлетт, исполнительный директор CDP.

Темпы раскрытия информации также постоянно росли, за исключением прошлого года замедления, вызванного COVID-19. В 2020–2021 годах он вырос на 38%.

Несмотря на увеличение количества компаний, отчитывающихся перед CDP, качество раскрытия информации остается неоднозначным, и почти 17 000 компаний получили самую низкую возможную оценку F в годовой оценке НПО за то, что они не сообщали никаких данных.

После обнародования данных компаниям рекомендуется устанавливать цели сокращения выбросов, а именно цели в соответствии с наукой об изменении климата и цели ограничения глобального потепления на 1,5 градуса по Цельсию (2,7 Фаренгейта) выше среднего доиндустриального.

Как сообщали ранее "Комментарии", бельгийская компания SREW NV, занимающаяся производством электроэнергии из возобновляемых источников, обратилась в международный арбитраж, обуславливая свои требования к нашей стране на общую сумму 70 млн евро.


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Источник: https://www.reuters.com/business/sustainable-business/company-climate-disclosures-jump-2021-board-pressure-builds-2021-12-15/
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