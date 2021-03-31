Крупный производитель смартфонов инвестирует 10 млрд долларов в электромобили

Крупный китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил во вторник, что в течение следующего десятилетия инвестирует 10 миллиардов долларов в дочернюю компанию, ориентированную на создание бизнеса по созданию электромобилей. Об этом сообщает CNN.



Xiaomi. Фото из открытых источников

В заявлении компании на фондовом рынке говорится, что новое подразделение возглавит генеральный директор миллиардера Лэй Цзюнь. Первоначальные инвестиции составят 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Xiaomi – один из крупнейших в мире производителей смартфонов, но компания также производит целый ряд гаджетов, включая камеры домашней безопасности, электробритвы и зубные щетки, лампочки, часы и скутеры. Компания не предоставила более подробной информации о своей стратегии вхождения в автомобильную промышленность и о том, будет ли она сосредоточена на производстве, программном обеспечении или на том и другом.

Независимо от своих планов, Xiaomi столкнется с переполненным полем конкурентов, включая Tesla и традиционных автопроизводителей, таких как Volkswagen и General Motors, которые уже много лет работают над разработкой и продажей электромобилей.

Кроме того, в начале этого года разразился шквал слухов о том, что Apple вот-вот сообщит о планах сделать электромобиль, возможно, в партнерстве с каким-то известным брендом.

Многие другие технологические компании установили партнерские отношения с автопроизводителями, надеясь извлечь выгоду из огромного потенциального рынка программных приложений, таких как автономное вождение.

Напомним, Tesla начнет производство недорого электромобиля.

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