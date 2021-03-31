Крупный производитель смартфонов инвестирует 10 млрд долларов в электромобили

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Татьяна Веремеева
Крупный китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил во вторник, что в
течение следующего десятилетия инвестирует 10 миллиардов долларов в дочернюю
компанию, ориентированную на создание бизнеса по созданию электромобилей. Об этом
сообщает CNN.
Xiaomi. Фото из открытых источников
В заявлении компании на фондовом рынке говорится, что новое подразделение
возглавит генеральный директор миллиардера Лэй Цзюнь. Первоначальные инвестиции
составят 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
Xiaomi – один из крупнейших в мире производителей смартфонов, но компания также
производит целый ряд гаджетов, включая камеры домашней безопасности,
электробритвы и зубные щетки, лампочки, часы и скутеры. Компания не
предоставила более подробной информации о своей стратегии вхождения в
автомобильную промышленность и о том, будет ли она сосредоточена на
производстве, программном обеспечении или на том и другом.
Независимо от своих планов, Xiaomi столкнется с переполненным полем
конкурентов, включая Tesla и традиционных автопроизводителей, таких как
Volkswagen и General Motors, которые уже много лет работают над разработкой и
продажей электромобилей.
Кроме того, в начале этого года разразился шквал слухов о том, что Apple вот-вот
сообщит о планах сделать электромобиль, возможно, в партнерстве с каким-то известным
брендом.
Многие другие технологические компании установили партнерские отношения с
автопроизводителями, надеясь извлечь выгоду из огромного потенциального рынка
программных приложений, таких как автономное вождение.
Напомним, Tesla начнет производство недорого электромобиля.
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