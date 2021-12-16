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Локализация производства и индустриальные парки: как это отразится на экономике

Роксолана Пидласса рассказала, кто может войти в индустриальные парки

сегодня, 14:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Народный депутат от "Слуги народа" Роксолана Подласа рассказала во время брифинга о том, смогут ли иностранные компании получить преимущества резидентов индустриальных парков.

Локализация производства и индустриальные парки: как это отразится на экономике

Индустриальные парки будут привлекать инвестиции, фото из открытых источников

По словам Подласы, резиденты индустриальных парков будут иметь возможность получить льготный кредит для развития производства. Важным условием для тех, кто хочет попасть в список резидентов индустриального парка, будет создание производства с высокой добавленной стоимостью, то есть перерабатывающего производства.

К примеру, это может быть создание комплектующих для машиностроения, для компьютеров и телефонов. То есть в индустриальный парк должны входить промышленные предприятия.

Что касается локализации производства, то планируется увеличивать процент ежегодно от 10% в 2023 году до 40% в 2028 году. Локализация предполагает, что какие-то детали или комплектующие будут произведены в Украине. К примеру, комплектующие завезены частично из других стран, а будут собирать их на отечественных заводах. В противном случае в Украине могут предоставлять услуги для завершения процесса производства какого-либо товара, по доукомплектации.

Роксолана Подласа рассказала, что государство потребует украинской составляющей при покупке пяти видов товаров машиностроения: городского пассажирского транспорта; железнодорожного транспорта; коммунальной техники; энергетического машиностроения; аэрокосмического машиностроения.

"Иностранные компании, работающие в Украине, зарегистрированы в Украине как филиал или ООО. Согласно закону иностранные компании могут создавать совместные предприятия с украинскими заводами. Иностранные компании могут приходить в индустриальные парки, создавать здесь производство, нанимать украинцев на работу, производить продукцию на территории Украины. С экономической точки зрения это будет просто прекрасно, это элемент привлечения инвестиций", — подчеркнула народный депутат.

По данным авторов проекта, локализация даст для экономики следующие преимущества: 4,2% дополнительного роста ВВП за 3-5 лет; 8,75% роста налоговых поступлений в бюджет; 200 тыс. сохраненных рабочих мест; 64 тыс. созданных рабочих мест; 11,82% роста продукции перерабатывающей индустрии.

Напомним, что 16 декабря парламент принял законопроект о локализации. Документ устанавливает требование наличия украинской составляющей в импортном товаре, купленном за государственные или коммунальные средства.

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Источник: https://www.facebook.com/sluganarodu.official/videos/1596731160675628
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