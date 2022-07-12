Медиа Ахметова: о чем говорит решение самого богатого украинца, только ли в деолигархизации дело

Самый богатый человек Украины, бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина (МГУ) откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Прекратится и деятельность онлайн-медиа МГУ. О чем говорит подобное решение, которое сейчас активно обсуждается? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ринат Ахметов. Фото: из открытых источников

Вряд ли мы увидим в обозримом будущем открытие новых каналов в Украине. Скорее их сокращение

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова подчеркивает, что будут еще разъяснительные заявления. О чем уже предупредила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко, дав некоторые из них.

"Думаю, пойдут еще разъяснения собственно от SCM, от медиахолдинга, от его отдельных представителей. Но уже сейчас можно говорить (и представители власти транслируют этот меседж ), что мы видим результаты работы законов о деолигархизации. Также – что мы видим результаты определенных переговорных процессов с Западом в целом и ЕС в частности. Напомню, что одними из требований к Украине для предоставления нам членства в ЕС являются антикоррупционная борьба, деолигархизация, новый закон о медиа. И я думаю, что в преддверии его подготовки, возможно, мы увидим дальнейшее перераспределение рынка. И Запад будет требовать прозрачных правил игры", – поясняет аналитик.

Александра Решмедилов акцентирует, что в данном контексте речь идет лишь о лицензиях. Не об имуществе, не о работниках, не о брендах каналов.

"Безусловно, люди, которых мы привыкли называть олигархами, не хотят официально получать такой ярлык. Однако практически всех их сильно потрепала война. Активно разрушаются промышленные мощности Украины — независимо от того, кому они принадлежат. У того же Ахметова серьезнейшие потери в Мариуполе — и "Азовсталь", и комбинат им. Ильича. А содержать большой медиахолдинг – это всё же дорогое удовольствие", – отмечает эксперт.

Он уверена, что довоенные медиа во время войны и после точно перестанут быть исключительно политическим инструментом.

"А в холдинге Ахметова есть, напомню, и чисто спортивные каналы. Вопрос в том — что останется, а что нет в итоге. Вряд ли мы увидим в обозримом будущем открытие новых каналов в Украине. Скорее их сокращение, – прогнозирует Александра Решмедилов. – Интересно будет посмотреть, как станут действовать владельцы других телеканалов. Кто-то поменял свой статус еще до войны. Кому-то тяжело дался нынешний единый телемарафон. У нас явно идет перекраивание медиарынка. Но без понимания новых правил, сформулированных в новом законе (который вскоре, думаю, появится), говорить о том, каким будет новый украинский медиарынок – пока рано. Да, Ахметов частично отказывается от информационного влияния. Но готов ли он отказаться от определенного политического влияния, пусть даже негласного, пока не ясно".

Ахметов лишь укрепит свое влияние, минимизирует налоги в Украине

Политический эксперт Михаил Чаплыга рассуждает так:

"Что такое МЕДИА? Это частота, лицензия, коллектив, аудитория. Бренд. Аппаратура, офисы. Ключевое, конечно, Коллектив, Аудитория, Бренд, Аппаратура. А лицензия и частота – лишь ЗАТРАТЫ. Вот Ахметов и отдал ЗАТРАТЫ Украине, а сам купил спутниковую лицензию в ЕС! И теперь ему не нужно платить налоги в Украине – ни напрямую, ни через налоги от фонда оплаты труда коллектива. И еще БОНУСОМ он перестал быть олигархом… Оцените красоту Игры! Это как ФРГ обходила санкции против РФ. Турбина под санкциями, но она у русских всего лишь в АРЕНДЕ! А, значит, санкции не нарушены".

По словам эксперта, Ахметов продолжит вещать. Просто изменится спутниковая частота, лицензия и страна уплаты налогов.

"При этом он еще и олигархом перестанет считаться – и сможет спокойно продолжать пользоваться недрами Украины (вывозить руду на свои заводы в ЕС) и энергетикой (продавать электричество в ЕС). Потеряет ли Ахметов влияние на политику? Нет. Сработает эффект "молдовы" — когда бОльшая часть населения (активных избирателей) находится или привязана к ЕС. Не важно, как голосуют оставшиеся в стране – важно как проголосуют уехавшие. Это еще больше будет раздирать страну, – прогнозирует Михаил Чаплыга. – А раз так – инвестировать нужно в медиарынок ЕС с прицелом на украиноязычную аудиторию. Что Ахметов и сделал. Теперь, чтобы влиять на политику в Украине, нужно влиять на 8 миллионов украинцев ВНЕ Украины. То есть, Ахметов лишь укрепит свое влияние, минимизирует налоги в Украине, сохранит латифундии и ГОКи, энергетику и бизнес. Что от этого получит Украина? Ровным счетом ничего, кроме того, что не сможет больше влиять на Ахметова, утратит налоговые поступления с частного ресурса. Сможет ли Украина построить на отданных частотах новый канал? Скорее всего – нет. В условиях моноэфира и военного положения нет смысла создавать медиа в Украине. Есть смысл открывать украиноязычные медиа в ЕС".

После того как Ахметова потерял свои экономические сферы, особенно на Донбассе, он проходит ту же стадию, что ранее Пинчук

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук считает, что у нас происходит определенная стадия перехода с режима олигархов в режим меценатов. Первым был Пинчук, который стал из олигарха – меценатом. Украинские завтраки в Давосе, PinchukArtCentre в Киеве. Теперь Пинчук – известный меценат и деятель не политический, а скорее экономический и лоббистский на Западе для Украины.

"После того как Ахметова потерял свои экономические сферы, особенно на Донбассе, он проходит ту же стадию, что ранее Пинчук. При этом полностью себя обезопасивает от возможности попасть в будущий список олигархов. К тому же структуры Ахметова давно прошли перед западными спецлсужбами финансовая отчетность. По некоторым данным, он хранит сбережения в западных банках, которые имеют процедуру анализа происхождения средств (были ли они получены легально). Так что Ринат Леонидович становится зеркально чистым, с точки зрения западных законов, человеком. И постепенно из грозного олигарха превращается в мецената. Это сильный и мощный шаг. Тот же его концерн ДТЭК, я лично знаю, передал множество техники, включая бензовозы, для ВСУ", – отмечает Михаил Макарук.

По его словам, у нас есть ряд олиграхов, как мы их приняли называть, которым плевать на то, что делается в Украине (привет Коломойском). А есть те, кто помогает ВСУ и в целом стране, что не отменяет кучи скандалов, к которым эти люди были причастны ранее. Этот те же Ахметов, Пинчук, Гереги, Вилкул. И другие большие бизнесмены, для которых Украина – не просто слово.

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