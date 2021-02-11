Минфин США рассказал о рисках пользования криптовалютой

Покупать криптовалюту или нет? Способ такой инвестиции активно обсуждается финансистами и экспертами. Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что сейчас существует несколько рисков, связанных с виртуальными деньгами. Об этом пишет Reuters.

Криптовалюта - главные риски пользования. Фото: medium.com

Джанет Йеллен сообщила, что на фоне роста курса биткоинов и других криптовалют, возможны всесторонние махинации и неправомерное использование электронных средств. Кроме того, существуют высокие риски мошенничества, отмывания денег и рассекречивания конфиденциальных данных.

По словам Минфина, эти риски исчезнут только в случае развития финансовых технологий и урегулирования рынка криптовалюта. Технологии могут быть использованы для сдерживания потока "черных" денег от организованной преступности и борьбы с хакерами.

Напомним, что несмотря на небывалую популярность биткоинов, представители инвестиционного банка Goldman Sachs считают, что высокая волатильность криптовалюты не позволяет ей стать платежным средством и делает непригодной для хранения денег. В то же время основатель Tesla Илон Маск придерживается противоположной точки зрения, считая, что в популярной криптовалюте есть все шансы быть признанной в мире традиционных финансов. Что по этому поводу думают украинские эксперты, читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что трое известных людей включились в раскрутку одной из криптовалют. Благодаря публикациям знаменитостей в социальной сети Twitter, Dogecoin существенно вырос в цене и продемонстрировал новый рекорд. Какой отметки достигла виртуальная валюта, читайте в нашем материале.

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