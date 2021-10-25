В НАУ отремонтируют общежития и построят новые учебные корпуса: Набсовет университета поддержал стратегию привлечения инвестиций

На заседании Наблюдательного совета, ректор Национального авиационного университета (НАУ) Максим Луцкий презентовал Стратегию развития университета, которая предусматривает привлечение инвестиций на строительство учебных корпусов и ремонт общежитий. За неё члены Набсовета проголосовали единогласно. Об этом пишет издание Depo.

Национальный авиационной университет - фото: НАУ

Отмечается, что в Наблюдательный совет НАУ входят нардеп 8 созыва, профессор и доктор наук Константин Ищейкин, нардепы Богдан Торохтий, Юлия Гришина и Валерий Колюх, также президент ОО "Ассоциация развития авиации" Александр Бадрудинов, глава Госавиаслужбы Александр Бильчук и герой Украины Александр Галуненко.

Стратегия развития НАУ рассчитана на период с 2021 по 2026 год. По словам ректора Максима Луцкого, ее реализация позволит привлечь десятки миллионов необходимых для обновления и развития образовательной и спортивной инфраструктуры НАУ.

В частности, предусматривается, что вуз в рамках государственно-частного партнёрства передаст инвесторам под застройку принадлежащий университету земельный участок. Речь о земле, которая никогда не была использована в образовательных либо других целях НАУ.

Взамен, инвестор будет обязан выполнить ряд обязательств перед университетом. Планируется ремонт всех без исключения студенческих общежитий НАУ, строительство новых учебных корпусов, спорткомплекса, функционального стадиона, пищеблока и дворца культуры НАУ.

"Наблюдательный совет принял во внимание Анализ деятельности университета и единогласно утвердил презентованную Стратегию", – сказано в сообщении.





Ранее, "зелёный свет" на старт инвестиционного проекта НАУ дали и нардепы, члены Комитета по вопросам образования ВРУ. Перед ними с презентацией стратегии ректор Максим Луцкий выступил 6 октября.



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