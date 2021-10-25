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В НАУ отремонтируют общежития и построят новые учебные корпуса: Набсовет университета поддержал стратегию привлечения инвестиций

В рамках партнерства университет отдаст под застройку неиспользуемые участки земли

сегодня, 10:05
Автор:

Станислав Молчанов
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На заседании Наблюдательного совета, ректор Национального авиационного университета (НАУ) Максим Луцкий презентовал Стратегию развития университета, которая предусматривает привлечение инвестиций на строительство учебных корпусов и ремонт общежитий. За неё члены Набсовета проголосовали единогласно. Об этом пишет издание Depo.

В НАУ отремонтируют общежития и построят новые учебные корпуса: Набсовет университета поддержал стратегию привлечения инвестиций

Национальный авиационной университет - фото: НАУ

Отмечается, что в Наблюдательный совет НАУ входят нардеп 8 созыва, профессор и доктор наук Константин Ищейкин, нардепы Богдан Торохтий,  Юлия Гришина и Валерий Колюх, также президент ОО "Ассоциация развития авиации" Александр Бадрудинов,  глава Госавиаслужбы Александр Бильчук и герой Украины Александр Галуненко. 

Стратегия развития НАУ рассчитана на период с 2021 по 2026 год. По словам ректора Максима Луцкого, ее реализация позволит привлечь десятки миллионов необходимых для обновления и развития образовательной и спортивной инфраструктуры НАУ. 

В частности, предусматривается, что вуз в рамках государственно-частного партнёрства передаст инвесторам под застройку принадлежащий университету земельный участок. Речь о земле, которая никогда не была использована в образовательных либо других целях НАУ. 

Взамен, инвестор будет обязан выполнить ряд обязательств перед университетом. Планируется ремонт всех без исключения студенческих общежитий НАУ, строительство новых учебных корпусов, спорткомплекса, функционального стадиона, пищеблока и дворца культуры НАУ. 

"Наблюдательный совет принял во внимание Анализ деятельности университета и единогласно утвердил презентованную Стратегию", – сказано в сообщении. 

Ранее, "зелёный свет" на старт инвестиционного проекта НАУ дали и нардепы, члены Комитета по вопросам образования ВРУ. Перед ними с презентацией стратегии ректор Максим Луцкий выступил 6 октября.


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Источник: https://news.depo.ua/rus/news/naglyadova-rada-slidom-za-deputatami-pidtrimala-investitsiynu-strategiyu-rozvitku-natsionalnogo-aviatsiynogo-universitetu-202110231382515
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comments

Обсуждения

Костя

сегодня, 09:32

Ну что сказать - страна не пуганных идиотов, как этого Луцкого до сих пор не посадил не знаю он давно хочет отдать под застройку территорию НАУ

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