В НАУ отремонтируют общежития и построят новые учебные корпуса: Набсовет университета поддержал стратегию привлечения инвестиций

BTC/USD
62722.53
ETH/USD
4133.68
LTC/USD
195.26
USD/UAH
26.60
EUR/UAH
30.85
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
На заседании Наблюдательного совета, ректор Национального авиационного университета (НАУ) Максим Луцкий презентовал Стратегию развития университета, которая предусматривает привлечение инвестиций на строительство учебных корпусов и ремонт общежитий. За неё члены Набсовета проголосовали единогласно. Об этом пишет издание Depo.
Национальный авиационной университет - фото: НАУ
Отмечается, что в Наблюдательный совет НАУ входят нардеп 8 созыва, профессор и доктор наук Константин Ищейкин, нардепы Богдан Торохтий, Юлия Гришина и Валерий Колюх, также президент ОО "Ассоциация развития авиации" Александр Бадрудинов, глава Госавиаслужбы Александр Бильчук и герой Украины Александр Галуненко.
Стратегия развития НАУ рассчитана на период с 2021 по 2026 год. По словам ректора Максима Луцкого, ее реализация позволит привлечь десятки миллионов необходимых для обновления и развития образовательной и спортивной инфраструктуры НАУ.
В частности, предусматривается, что вуз в рамках государственно-частного партнёрства передаст инвесторам под застройку принадлежащий университету земельный участок. Речь о земле, которая никогда не была использована в образовательных либо других целях НАУ.
Взамен, инвестор будет обязан выполнить ряд обязательств перед университетом. Планируется ремонт всех без исключения студенческих общежитий НАУ, строительство новых учебных корпусов, спорткомплекса, функционального стадиона, пищеблока и дворца культуры НАУ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Костя
сегодня, 09:32
Ну что сказать - страна не пуганных идиотов, как этого Луцкого до сих пор не посадил не знаю он давно хочет отдать под застройку территорию НАУ