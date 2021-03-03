Налоговые и таможенные льготы: получится ли у Украины завлечь инвесторов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроекты о налоговых и таможенных льготах инвесторам со значительными инвестициями. "Комментарии" с экспертами оценили положительные и отрицательные моменты данного решения.

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"Налоговые льготы позволят привлечь больше инвестиций"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает позитивом то, что вводятся налоговые льготы, которые позволят привлечь больше инвестиций.

"Среди преференций — предприятия, которые вложат более 20 млн евро, создав не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где осуществлена инвестиция, на пять лет освобождаются от налога на прибыль. Но отчет идет с начала деятельность объекта, — отмечает эксперт. – Также хорошо, что местные органы власти смогут ставить меньшую ставку земельного налога или вообще освобождать от него. Это делает соответствующий регион более привлекательным для реализации инвестиционных планов".

Также Борис Кушнирук считает правильным освобождение до 1 января 2035 года от налогообложения НДС операций по импорту оборудования инвестором со значительными инвестициями. А также, что есть уточнение: данное оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестпроекта, его перечень и объемы определяет Кабмин. Кстати, при доработке законопроекта ко второму чтению в нем прописали коды товаров, на которые распространяется освобождение от пошлины. Вышеуказанные меры, по мнению эксперта, не позволят под видом такого оборудования провозить беспошлинно другие товары.

"Но мне кажется, что не хватает еще льгот по уплате ставки ЕСВ. Для крупных инвесторов ее следовало бы уменьшить на какой-то льготный период", — отмечает Борис Кушнирук.

"Украинский рынок захватывают иностранцы, устанавливая здесь свои правила"

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко с сожалением отмечает, что пессимизм со стороны украинских инвесторов по отношению к власти настолько большой, что бизнес боится вкладывать деньги в своей стране.

"Для отечественных производителей созданы невозможные условия работы, — подчеркивает Анатолий Пешко. — Проверки, налоги, постоянное давление со стороны различных органов, а то и откровенный бандитизм... Нет защиты со стороны правоохранительных органов, не добиться правды в суде. В итоге практически все наши крупные представители выводят деньги за рубеж, в офшоры. А украинский рынок захватывают иностранцы, устанавливая здесь свои правила. В том числе с помощью наших законодателей".

По мнению эксперта, демократические ценности, включая право на конкуренцию, Запад применяет к своим гражданам. Но не в своем отношении к Украине в целом и нашей экономике в частности.

"Завуалировано, а то и открыто наши "партнеры" требуют льгот для себя в Украине. Загоняя наш национальный бизнес в глухой угол. При этом зачастую к нам приходит спекулянты. Честный, ответственный бизнес боится инвестировать в Украину. Потому что, несмотря на всякого рода льготы и гарантии, рисков у нас – огромное множество. И власть продолжает их множить", — резюмирует Анатолий Пешко.

Напомним, эксперт назвал три тенденции 2021 года на рынке депозитов в Украине.

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