Названо лучшие города для бизнеса и жизни с действующими программами «Вид на жительство через инвестиции»

Компания Henley & Partners в сотрудничестве с аналитическим агентством Deep Knowledge Analytics презентовала индекс лучших городов в странах с программами предоставления вида на жительство (ВНЖ) за инвестиции. Всего были проанализированы ситуации в 25 городах из 24 стран. Об этом информирует издание "Комментарии",

Лондон Фото из открытых источников

Среди главных параметров на, которые обращалось внимание при составлении рейтинга были: позиция среди программ инвестиционной миграции, безопасность в связи с пандемией коронавируса, благосостояние, налогообложение, образование, недвижимость, здравоохранение, безопасность, инфраструктура, стабильность в сфере экономики и политики.

Эксперты отмечают, безоговорочную пятёрку лидеров в рейтинге составили такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Сингапур и Цюрих. Если суммировать все балы, по которым определялись самые комфортные города, то именно так выглядит первая пятерка. Но с огромным отрывом, конечно же, впереди столица Великобритании.

При этом в рейтинге названо самыми стабильными и безопасными городами Вену и Лиссабон. Оба элемента очень благоприятны для инвестиций. Поэтому нет ничего удивительного, что эти два города все чаще оказываются в поле зрения штаб-квартир транснациональных компаний.

Также аналитики обращают внимание на три города – Ригу, Лимассол, Афины. Они хоть и по суммарным балам в хвосте рейтинга, но по отдельным показателям впереди. Это такие показатели, как налоги, уровень и стоимость жизни. Так, Рига, занимающая 17-е место в общем рейтинге, манит инвесторов благодаря благоприятной для бизнеса среде и налоговыми льготами. Лимассол, который расположился на 19-м месте, оказался настоящим центром, куда стекается огромное количество финансов, благодаря привлекательному налоговому режиму и отличной инфраструктуре. Ну, и, конечно же, нельзя не вспомнить об Афинах. Столица Греции в общем рейтинге аж на 20-м месте. Город предлагает бизнес-среду, которую не обрамляют бюрократические процедуры, к тому же предлагается специальный налоговый режим для участников программы "золотой визы". Также есть ряд других льгот для иностранных инвесторов.

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